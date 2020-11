Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reconfinement-La Banque de France estime à 12% la chute d'activité en novembre Reuters • 09/11/2020 à 08:26









(Actualisé avec prévisions pour 2020) PARIS, 9 novembre (Reuters) - La chute d'activité dans le cadre du reconfinement en France est estimée à 12% en novembre par rapport au niveau normal d'avant coronavirus et l'économie française devrait se contracter de 9% à 10% sur l'ensemble de l'année, a déclaré lundi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Cette estimation est supérieure à la chute de 8,7% qu'estimait précédemment la Banque de France. "Nous pensons que sur l'ensemble de l'année 2020 on sera entre -9% et -10%. Notre estimation, plus précise, nous la publierons mi-décembre", a dit François Villeroy de Galhau sur RTL. Le gouvernement a imposé de nouvelles mesures de confinement à compter du 30 octobre, bien que dans une forme plus souple que celle mise en oeuvre au printemps, pour freiner la résurgence de cas de coronavirus dans le pays. Selon la Banque de France, qui publiait lundi ses projections, la perte de PIB pour une semaine-type d'activité, par rapport au niveau normal d'avant la pandémie serait de 12% en novembre, soit davantage qu'en octobre (-4%) mais nettement moins qu'au mois d'avril (-31%), lors de la première période de confinement. Pour établir ses estimations, la Banque de France a réalisé son enquête mensuelle de conjoncture entre le 28 octobre et le 4 novembre auprès de 8.500 entreprises ou établissements et avec 90% des réponses obtenues après le début du confinement. Les services nécessitant un contact direct avec les clients s'attendent à être les plus durement touchés avec une activité en baisse de 40% dans les secteurs du commerce de gros, de détail, des transports, de l'hôtellerie et de la restauration. Dans le même temps, les entreprises du secteur manufacturier devraient opérer avec une perte de seulement 7% de leur activité normale et la construction de 8%, selon la Banque de France. L'enquête corrobore le tableau dépeint depuis le début du nouveau confinement par des données allant de la congestion du trafic à la consommation d'électricité, qui indiquent que l'économie résiste mieux que lors du confinement du printemps dernier. (Leigh Thomas, version française Benjamin Mallet et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.