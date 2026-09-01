Reckitt en vue à la Bourse de Londres, JPMorgan juge le titre sous-évalué

Reckitt s'adjuge mardi la deuxième plus forte hausse de l'indice FTSE 100 à Londres, alors que JPMorgan a relevé sa recommandation sur le titre, que les analystes de la banque américaine jugent sous-évalué.

Vers 14h30, l'action du géant britannique des produits de grande consommation gagne 3,5% à 5 312 pence, tandis que l'indice phare de la Bourse de Londres perd 0,5% dans le même temps.

JPMorgan est passé de neutre à surpondérer, ce qui signifie que la firme new-yorkaise recommande désormais d'acheter la valeur plutôt que de simplement la conserver. Son objectif de cours est porté en parallèle de 5 800 à 6 500 pence.

Dans leur note, les analystes font valoir que le risque associé à la vente de la branche des produits ménagers de base (Essential Home), dont ils craignaient qu'il soit difficile d'en tirer un bon prix, est maintenant passé et intégré dans les cours. Cela va permettre aux investisseurs de se focaliser sur le coeur de métier de l'entreprise et ses perspectives, qui sont au vert.

Après un début d'année timide, la croissance des ventes en données comparables a en effet réaccéléré au deuxième trimestre pour atteindre 4,2%, une performance qui se situe dans le haut du panier par rapport aux autres entreprises européennes du secteur. JPMorgan pense que cette dynamique est appelée à durer et relève ses prévisions de croissance pour 2026 ( 4%) et 2027 ( 5%).

Une action jugée peu chère

La banque américaine juge par ailleurs que le dossier lié à la maladie intestinale du nourrisson est en passe d'être résolu. Ce dénouement devrait permettre, de son point de vue, de réduire l'incertitude qui pesait sur l'action et d'amener le marché à se concentrer à nouveau sur la valeur intrinsèque du titre.

Pour lui donner raison, Mead Johnson, la filiale de nutrition pédiatrique de Reckitt, a justement déclaré hier soir avoir bénéficié d'une décision unanime du jury en sa faveur de la part d'un tribunal fédéral de l'Illinois.

Il s'agissait du tout premier procès-test au niveau fédéral concernant les accusations sur la responsabilité de leur lait infantile dans la maladie intestinale du nourrisson (NEC). Le jury a rejeté les accusations et donné totalement raison à l'entreprise.

Grâce à cette décision, Mead Johnson n'a plus aucune condamnation par un jury retenue contre elle à ce jour dans l'ensemble du dossier judiciaire NEC. Dans les autres affaires, les jurys des procès au niveau des Etats avaient déjà tranché en faveur de Mead Johnson, et la seule décision défavorable subie au départ a fini par être annulée en appel par la justice de l'Illinois.

Dans sa note, JPMorgan fait enfin remarquer que le coeur d'activité de Reckitt s'échange actuellement à moins de 11 fois son résultat opérationnel estimé pour 2027 (Valeur d'entreprise/Ebitda), soit une décote par rapport à la moyenne du secteur des produits d'hygiène et d'entretien (qui tourne autour de 13 fois), alors même que Reckitt offre une croissance supérieure.