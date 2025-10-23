Reckitt Benckiser : BofA rehausse son objectif de cours
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 13:10
'La croissance organique au troisième trimestre s'est établie à 7% (60 points de base au-dessus du consensus), et à 6,7% (135 points de base au-dessus du consensus) pour les activités coeur', note le broker dans sa note sur le groupe britannique de santé grand public.
BofA ajoute que les marchés émergents se sont révélés très impressionnants (+15,5% en organique, à la fois en prix et en volume), alors que les marchés développés sont ressortis sous les attentes, en particulier en ce qui concerne les prix.
Valeurs associées
|117,525 GBX
|LSE
|-98,19%
|5 875,000 GBX
|LSE
|-0,02%
