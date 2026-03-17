Eau: Suez conteste l'annulation d'un marché francilien devant le Conseil d'Etat

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le géant de l'eau et des déchets, Suez, conteste l'annulation d'un appel d'offres qui l'avait reconduit pour approvisionner quelque 520.000 habitants de l'ouest de l'Ile-de-France, a annoncé le groupe mardi.

"Suez se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État suite à l'annulation de la procédure de passation en vue de l'attribution de la délégation du service public de production et de distribution de l'eau potable dans l'ouest francilien", par le syndicat mixte Aquavesc, a annoncé Suez dans un communiqué.

Saisi par son concurrent Veolia, le tribunal administratif de Versailles avait "annulé" le 24 février dernier la procédure de passation de ce marché public, estimant qu'Aquavesc avait "méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats", un manquement "susceptible", selon le tribunal, "d'avoir lésé la société Veolia".

S'estimant lésé par une "distorsion de concurrence", Veolia avait déposé un recours en justice pour contester l'attribution à son concurrent Suez de ce marché de distribution d'eau potable pour 32 communes des Yvelines et des Hauts-de-Seine, pour un montant de l'ordre de 370 millions d'euros.

Suez entend "démontrer que le principe d'égalité de traitement des candidats a été respecté", a-t-il indiqué.

En l'espèce, le règlement de la consultation imposait aux candidats "de s'engager, pour toute la durée du contrat (onze ans, selon le tribunal), à acheter des volumes minimum d'eau décarbonatée (à teneur en calcaire réduite) auprès de la société Suez Eau France", avait indiqué le tribunal, relevant que Suez était "elle-même candidate", et estimant qu'il n'était "pas démontré que ces volumes d'eau seraient nécessaires pour répondre aux besoins du service public de production et de distribution d'eau".

Suez a assuré mardi que la signature de conventions d'achat d'eau en gros par les autorités concédantes "est une pratique indispensable et largement répandue dans le secteur afin d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en eau potable des usagers".

Le syndicat mixte Aquavesc, "convaincu du bien-fondé de ses choix au regard des exigences de la commande publique", a également décidé de saisir le Conseil d'Etat, confirmant des informations du média La Lettre.