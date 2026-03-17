Les Bourses s'offrent un répit avant les banques centrales, le pétrole remonte

Une plaque de rue est visible sur Wall Street, à l'extérieur de la Bourse de New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes progressent mardi à mi-séance, tout ‌en restant attentives à la situation au Moyen-Orient et aux cours élevés du pétrole, ainsi qu'aux réunions des principales banques centrales prévues cette semaine.

Les futures sur indices signalent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow ​Jones, de 0,24% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,15% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,80% à 7.999,15 points vers 12h33 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,57% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,82%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,70%, le FTSEurofirst 300 0,72% et le Stoxx 600 0,70%.

Le climat géopolitique reste pourtant instable, sans qu'aucune solution à court terme ne se profile dans cette troisième semaine de conflit au ​Moyen-Orient, qui continue de bloquer le détroit d'Ormuz, un point névralgique de l'approvisionnement mondial en hydrocarbures.

La normalisation de la circulation reste par ailleurs incertaine, alors que les alliés de Washington ont rejeté la demande américaine d'envoyer des navires de guerre pour escorter les pétroliers, ce qui leur a ​valu les reproches du locataire de la Maison blanche.

En conséquence, les prix du pétrole continuent de progresser après ⁠un léger recul la veille: le Brent gagne 2,01% à 102,22 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,93% à 95,30 dollars.

Le conseiller économique de la Maison blanche, Kevin ‌Hassett, a toutefois déclaré mardi à CNBC que les pétroliers "commencent à passer au compte-gouttes" dans le détroit, répétant la prédiction de l'administration Trump selon laquelle la guerre en Iran durera des semaines, et non des mois.

C'est dans ce contexte peu rassurant que se réunissent cette semaine les principales banques centrales du monde, à commencer par la Réserve fédérale ​américaine (Fed), qui annoncera sa décision sur les taux mercredi, suivie de la Banque centrale ‌européenne (BCE), dont l'annonce est attendue jeudi.

Washington et Francfort devraient, selon toutes les attentes, opter pour des statu quos sur leurs taux directeurs, mais aussi ⁠analyser l'impact potentiel d'un conflit prolongé sur l'inflation et la croissance dans leurs nouvelles projections économiques.

"La présidente de la BCE a assuré que l'institution fera tout le nécessaire pour maintenir l'inflation sous contrôle et éviter une nouvelle flambée des prix comparable à celle observée en 2022", écrit dans une note Romane Ballin, gérante obligataire chez Auris Gestion, ajoutant qu'aux États-Unis, exportateur net de pétrole, le risque inflationniste semble donc plus modéré, ce qui pourrait ⁠donner plus de temps à la Fed pour ‌ajuster sa politique.

Les analystes d'eToro évoquent un choix "cornélien" entre la croissance et les prix pour les responsables de la politique monétaire du monde entier, y compris au Japon, ⁠qui dépend fortement du pétrole du Moyen-Orient et dont la banque centrale se réunit également cette semaine.

La volatilité pourrait donc s'accentuer dans les prochaines heures et peser davantage sur la confiance. En Allemagne, un indicateur publié mardi ‌reflète ce climat peu encourageant: le moral des investisseurs a chuté bien plus que prévu en mars, enregistrant le plus fort recul depuis février 2022, date du début de la guerre en ⁠Ukraine.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Aux valeurs en Europe, Sartorius Stedim Biotech bondit de plus de 6% après avoir annoncé viser, ⁠à compter de 2027, une croissance organique du chiffre ‌d'affaires de 9 à 12% par an à taux de change constants.

Ailleurs en Europe, Fraport prend 4,6%, le groupe aéroportuaire allemand ayant annoncé prévoir une hausse de son résultat d'exploitation courant pour cette année.

Springer Nature grimpe ​de 7% après la publication par la maison d'édition allemande de ses résultats annuels jugés "solides", tandis que les perspectives pour ‌l'exercice 2026 sont meilleures que prévu, selon un trader.

TAUX

Les rendements des obligations de référence de la zone euro reculent mardi avant les réunions des banques centrales, alors même que les cours du pétrole poursuivent leur progression.

Le rendement du Bund allemand à dix ​ans recule de 3 points de base à 2,9178%. Le deux ans perd près de 4 points de base à 2,3712%.

Vendredi, le rendement à 10 ans avait atteint 2,994%, son plus haut niveau depuis octobre 2023, les opérateurs pariant sur un choc inflationniste qui devrait forcer les banquiers centraux à relever leurs taux directeurs.

Les rendements reculent également au Royaume-Uni à l'approche de la décision sur les taux de la Banque d'Angleterre, prévue jeudi.

JP ⁠Morgan a par ailleurs repoussé mardi au premier trimestre 2027 ses prévisions concernant la prochaine baisse des taux d'intérêt de la banque centrale britannique, invoquant les pressions inflationnistes liées à la hausse des prix de l'énergie.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans est en légère baisse, à 4,2121%. Le deux ans perd 1,5 point de base à 3,6652%.

CHANGES

Le dollar gagne 0,06% face à un panier de devises de référence après une pause lundi, les cambistes continuant d'analyser les développements de la guerre en Iran.

L'euro gagne pour sa part 0,07% à 1,1511 dollar.

La livre sterling prend quant à elle 0,05% face au billet vert.

La moindre exposition du Royaume-Uni aux chocs énergétiques par rapport à la zone euro a également contribué à soutenir la récente résilience de la livre sterling face à la monnaie unique.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 17 MARS

(Certaines données peuvent ​accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)