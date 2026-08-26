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RÉCAPITULATIF DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 26 août
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 06:57
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Anthropic devrait annoncer à ses investisseurs qu’elle estime que son marché potentiel total (TAM) dépasse les 30.000 milliards de dollars, soit un chiffre supérieur à l’estimation de 28.500 milliards de dollars avancée par SpaceX SPCX.O .

- Le cabinet d’audit Deloitte versera 21,5 millions de dollars pour régler une enquête du ministère américain de la Justice portant sur ses pratiques en matière de diversité, d’équité et d’inclusion, contre lesquelles l’administration du président Donald Trump a sévi au cours de son second mandat.

- Le président Trump a soumis au Congrès, pour examen, un accord nucléaire historique avec l’Arabie saoudite, mais n’a pas renoncé à sa condition de dernière minute exigeant que le royaume normalise ses relations avec Israël, a déclaré un responsable de l’administration.

- Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a critiqué Paramount PSKY.O , accusant la société de se concentrer sur « le tribunal de l’opinion publique plutôt que sur le tribunal de justice » alors qu’elle tente de préserver son acquisition de Warner Bros. Discovery, d’une valeur de 81 milliards de dollars WBD.O .

- Chris Malone, un cadre clé chargé de la mise en place des centres de données d’OpenAI, a quitté l’entreprise la semaine dernière, selon des sources proches du dossier, s’ajoutant ainsi à une vague de départs parmi les dirigeants à l’approche d’une introduction en bourse prévue.

Fusions / Acquisitions

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