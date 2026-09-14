RÉCAPITULATIF DE LA PRESSE-Wall Street Journal - 14 septembre

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Amazon.com AMZN.O suspend ses activités avec la compagnie aérienne de fret 21 Air, qui exploitait un avion aux couleurs d’Amazon qui s’est écrasé près de Miami, causant la mort de cinq personnes.

- Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, a réitéré ses appels à l'industrie de l'intelligence artificielle de ralentir le développement des systèmes d'IA avancés afin de remédier aux risques liés à la sécurité.

- Le président américain Donald Trump et le conseiller de la Maison Blanche en matière d’IA, David Sacks, ont défendu l’approche réglementaire « légère » de l’administration en matière d’IA, alors que de hauts dirigeants du secteur se sont prononcés en faveur d’un ralentissement du développement.

- Le président Trump a déclaré dimanche qu’il envisageait de lever les droits de douane américains de 10 % sur le whisky irlandais, lors d’une annonce surprise faite à l’occasion du tournoi de golf de l’Irish Open.

- Le président Trump a exhorté l’Ukraine à réduire ses frappes contre les raffineries de pétrole russes, affirmant que ces attaques contribuaient à la hausse des prix du diesel, ce qui pourrait nuire aux républicains lors des élections de mi-mandat aux États-Unis.

- La start-up chinoise spécialisée dans l'IA, Z.AI, prévoit de lever environ 5 milliards de dollars de fonds via un placement d'actions et une vente d'obligations convertibles afin de soutenir son expansion dans le domaine de l'intelligence artificielle.