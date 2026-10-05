RÉCAPITULATIF DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 5 octobre

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

* La Grande-Bretagne s'apprête à imposer des droits de douane sur les importations de véhicules électriques chinois, qui pourraient atteindre le niveau de la taxe de 45 % appliquée par l'UE, afin de répondre aux inquiétudes concernant le dumping sur le marché de voitures chinoises subventionnées.

* Ares Management ARES.N exige un versement de 100 millions de livres sterling de la part de BT BT.L comme condition préalable à l’approbation du projet de rachat de TalkTalk par BT dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité accélérée, qui pourrait être finalisé d’ici quelques jours.

The Guardian

* Nigel Farage a été interrogé par le commissaire aux normes parlementaires dans le cadre d’une enquête visant à déterminer s’il aurait dû déclarer un don de 5 millions de livres sterling (6,62 millions de dollars) offert par le milliardaire de la cryptomonnaie Christopher Harborne.

* Andrew Griffith, responsable de la politique financière du Parti conservateur, principal parti d’opposition britannique, a déclaré que les ministres avaient discuté de réductions des dépenses dans « tous les secteurs du gouvernement », laissant entendre que le parti pourrait aller au-delà des 47 milliards de livres sterling déjà annoncés s’il remportait les prochaines élections.

The Telegraph

* Le milliardaire de l’immobilier David Reuben, l’un des hommes les plus riches de Grande-Bretagne avec une fortune estimée à 9,9 milliards de livres sterling, a quitté la Grande-Bretagne pour s’installer à Monaco.

* Les collectivités locales anglaises pourraient se voir imposer une facture initiale de près de 8 milliards de livres sterling pour reprendre et rénover les plus de 300 000 logements inoccupés de longue date du pays, en vertu des pouvoirs proposés leur permettant de saisir les biens immobiliers après six mois d’inoccupation.

Sky News

* L’armée de l’air américaine a retiré tous ses bombardiers, y compris les appareils B-1, B-2 et B-52, de la base de la RAF à Fairford, à la suite de l’attaque terroriste présumée survenue le mois dernier près de cette base aérienne britannique.

* Tesco TSCO.L étudie la possibilité de faire une offre sur Majestic Wine Group dans le cadre d’un processus d’appel d’offres visant à étendre la présence commerciale du groupe de supermarchés.

The Independent

* Plus de 160 travailleurs offshore d’Apache APA.O envisagent de se mettre en grève pour des raisons salariales, ce qui pourrait perturber l’approvisionnement en carburant du Royaume-Uni et affecter sept sites liés aux gisements pétroliers de Forties et Beryl.

(1 $ = 0,7553 livre sterling)