 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉCAPITULATIF DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 5 octobre
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 02:14

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

* La Grande-Bretagne s'apprête à imposer des droits de douane sur les importations de véhicules électriques chinois, qui pourraient atteindre le niveau de la taxe de 45 % appliquée par l'UE, afin de répondre aux inquiétudes concernant le dumping sur le marché de voitures chinoises subventionnées.

* Ares Management ARES.N exige un versement de 100 millions de livres sterling de la part de BT BT.L comme condition préalable à l’approbation du projet de rachat de TalkTalk par BT dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité accélérée, qui pourrait être finalisé d’ici quelques jours.

The Guardian

* Nigel Farage a été interrogé par le commissaire aux normes parlementaires dans le cadre d’une enquête visant à déterminer s’il aurait dû déclarer un don de 5 millions de livres sterling (6,62 millions de dollars) offert par le milliardaire de la cryptomonnaie Christopher Harborne.

* Andrew Griffith, responsable de la politique financière du Parti conservateur, principal parti d’opposition britannique, a déclaré que les ministres avaient discuté de réductions des dépenses dans « tous les secteurs du gouvernement », laissant entendre que le parti pourrait aller au-delà des 47 milliards de livres sterling déjà annoncés s’il remportait les prochaines élections.

The Telegraph

* Le milliardaire de l’immobilier David Reuben, l’un des hommes les plus riches de Grande-Bretagne avec une fortune estimée à 9,9 milliards de livres sterling, a quitté la Grande-Bretagne pour s’installer à Monaco.

* Les collectivités locales anglaises pourraient se voir imposer une facture initiale de près de 8 milliards de livres sterling pour reprendre et rénover les plus de 300 000 logements inoccupés de longue date du pays, en vertu des pouvoirs proposés leur permettant de saisir les biens immobiliers après six mois d’inoccupation.

Sky News

* L’armée de l’air américaine a retiré tous ses bombardiers, y compris les appareils B-1, B-2 et B-52, de la base de la RAF à Fairford, à la suite de l’attaque terroriste présumée survenue le mois dernier près de cette base aérienne britannique.

* Tesco TSCO.L étudie la possibilité de faire une offre sur Majestic Wine Group dans le cadre d’un processus d’appel d’offres visant à étendre la présence commerciale du groupe de supermarchés.

The Independent

* Plus de 160 travailleurs offshore d’Apache APA.O envisagent de se mettre en grève pour des raisons salariales, ce qui pourrait perturber l’approvisionnement en carburant du Royaume-Uni et affecter sept sites liés aux gisements pétroliers de Forties et Beryl.

(1 $ = 0,7553 livre sterling)

Cryptoactif
Devises
USA 2024
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APA
43,6800 USD NASDAQ +0,78%
ARES MGT RG-A
117,570 USD NYSE +0,81%
BT GROUP
199,200 GBX LSE +1,48%
Gaz naturel
3,04 USD NYMEX +2,29%
Pétrole Brent
101,51 USD Ice Europ -1,45%
Pétrole WTI
90,14 USD Ice Europ -0,75%
TESCO
469,250 GBX LSE +0,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tentative de traversée de la Manche par des migrants au large de Merville-Franceville-Plage, dans le nord-ouest de la France, le 21 septembre 2026 ( AFP / Guillaume SALIGOT )
    Migrants: deux morts dans une tentative de traversée de la Manche
    information fournie par AFP 05.10.2026 09:28 

    Deux hommes ont péri lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche dans la nuit de dimanche à lundi au large de Berck (Pas-de-Calais), selon la préfecture du département interrogée par l'AFP, confirmant des informations de La Voix du Nord. Les deux ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 05.10.2026 09:09 

    * SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé lundi un accord pour racheter le groupe américain PTC PTC.O pour un montant de près de 20 milliards de dollars, soit la plus importante acquisition de l'histoire du groupe. * AIR LIQUIDE AIRP.PA a annoncé lundi anticiper une ... Lire la suite

  • drapeaux us et europe 3 (Crédits: Adobe Stock)
    USA vs. Europe : la grande divergence (2015-2025)
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 05.10.2026 09:02 

    L'objectif de cet article est de quantifier et d'analyser le décrochage patrimonial, technologique et financier entre l'Europe et les États-Unis, puis d'en tirer les conséquences en matière d'allocation d'actifs. Entre 2015 et 2025, la hiérarchie économique mondiale ... Lire la suite

  • Nutthanit Duangmusit, le 1er octobre 2026, à Bangkok, en Thaïlande ( AFP / ANTHONY WALLACE )
    Thaïlande: 50 ans après un massacre, la jeunesse se bat toujours pour son droit au désaccord
    information fournie par AFP 05.10.2026 08:57 

    Cinquante ans après une manifestation étudiante en Thaïlande contre la dictature réprimée dans un bain de sang, la nouvelle génération de contestataires reste exposée aux poursuites judiciaires, à la prison ou à l'exil. Nutthanit Duangmusit, 24 ans, a passé plusieurs ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
101,39 -1,56%
CAC 40
7 826,24 -0,90%
HAFFNER ENERGY
0,713 -2,06%
SCHNEIDER ELECTRIC
279 -7,92%
DBT
0,0876 +6,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank