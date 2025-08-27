Rebond en vue en Europe malgré les inquiétudes sur la Fed et le gouvernement français

par Mara Vilcu

PARIS (Reuters) -Un rebond des principales Bourses européennes est attendu mercredi à l'ouverture, dans un contexte pourtant encore marqué par les préoccupations des investisseurs sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) et l'instabilité politique en France.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,21% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,04% pour le Dax à Francfort, de 0,42% pour le FTSE à Londres et de 0,22% pour le Stoxx 600.

Lisa Cook, gouverneure de la Fed, va intenter une action en justice pour empêcher le président américain Donald Trump de la démettre de son poste, a affirmé mardi son avocat, déclenchant ainsi ce qui pourrait être une longue bataille juridique autour de la tentative de la Maison blanche d'influencer la politique monétaire américaine.

"La Fed a déclaré qu'elle se conformerait à toute décision rendue par le tribunal concernant Lisa Cook, mais en réalité, elle se trouve dans une situation délicate", estime Prashant Newnaha, stratège senior en taux d'intérêt pour la région Asie-Pacifique chez TD Securities.

"Si le tribunal finit par statuer en faveur de Trump, cela pourrait entraîner le licenciement du président de la Fed (Jerome) Powell pour avoir permis à un employé non-membre de la Fed de prendre des décisions au nom du conseil d'administration de la Fed", si Lisa Cook continue d'exercer ses fonctions entre le licenciement effectué par le président américain et la décision du tribunal, selon Prashant Newnaha.

Ce mercredi, les marchés continuent aussi d'analyser les inquiétudes en ce qui concerne la situation politique de la France.

François Bayrou, le Premier ministre français, a annoncé lundi qu'il demanderait un vote de confiance au Parlement le 8 septembre sur la question "centrale" de la "maîtrise de nos finances". Les analystes misent sur une chute de son gouvernement.

Les investisseurs devraient suivre de près l'indice CAC 40, qui a abandonné plus de 3% cette semaine, ainsi que les valeurs bancaires, qui ont été les plus touchées jusqu'à présent.

Par ailleurs, l'événement clé de la journée sera la publication des résultats financiers de Nvidia. Dans l'ensemble, le fabricant de puces IA, dont la valeur s'élève à 4.400 milliards de dollars, devrait afficher une hausse de 53% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, pour atteindre 46 milliards de dollars, selon les données LSEG.

Cependant, cela pourrait ne pas suffire à satisfaire les investisseurs, car cette hausse est encore loin de la croissance à trois chiffres enregistrée au cours des derniers trimestres.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mardi, malgré l'inquiétude concernant l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) après la décision prise par le président Donald Trump de limoger Lisa Cook, gouverneure de l'institution.

L'indice Dow Jones a gagné 0,30%, ou 135,60 points, à 45.418,07 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 26,62 points, soit 0,41% à 6.465,94 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 94,98 points, soit 0,44% à 21.544,27 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,3%, soutenue par la hausse du cours de l'action Advantest, fournisseur de Nvidia, alors que les investisseurs attendent les prévisions du fabricant américain de puces électroniques, qui devaient être publiées jeudi avant l'ouverture des marchés à Tokyo.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,93% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,56%.

La Bourse de Hong Kong est dans le rouge aussi, perd 0,71%.

CHANGES / TAUX

Le dollar et les rendements américains sont en petite hausse mercredi, les gains du billet vert étant cependant limités par les nouvelles inquiétudes des investisseurs concernant l'indépendance de la Fed.

Le dollar gagne 0,20% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,21% à 1,1618 dollar.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 1,7 point de base à 4,2731%. Le deux ans prend 2,0 points de base à 3,6638%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 0,3 point de base à 2,7245%. Le deux ans prend 0,2 point de base à 1,9430%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont plutôt stables mercredi, après avoir chuté lors de la séance précédente, alors que les marchés attendent de nouvelles évolutions dans la guerre en Ukraine et que les investisseurs évaluent les nouvelles taxes américaines élevées imposées à l'Inde, troisième consommateur mondial de pétrole brut.

Le Brent perd 0,04% à 67,19 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,06% à 63,21 dollars.

