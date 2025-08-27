Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , de 0,02% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,01% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O doit publier mercredi après la fermeture de Wall Street ses résultats au titre du deuxième trimestre.

* KRISPY KREME DNUT.O perd 4,5% après que JPMorgan a dégradé le cours de "neutre" à "sous-pondérer".

* NCINO NCNO.O prend 10,7% en pré-ouverture après avoir fait état de résultats supérieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre.

* BOX BOX.N a relevé mardi soir ses objectifs annuels.

* AMAZON AMZN.O envisage de déployer ses services satellitaires Kuiper au Vietnam, a annoncé mercredi le ministère vietnamien des Sciences et Technologies dans un communiqué.

