USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 11:26

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , de 0,02% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,01% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O doit publier mercredi après la fermeture de Wall Street ses résultats au titre du deuxième trimestre.

* KRISPY KREME DNUT.O perd 4,5% après que JPMorgan a dégradé le cours de "neutre" à "sous-pondérer".

* NCINO NCNO.O prend 10,7% en pré-ouverture après avoir fait état de résultats supérieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre.

* BOX BOX.N a relevé mardi soir ses objectifs annuels.

* AMAZON AMZN.O envisage de déployer ses services satellitaires Kuiper au Vietnam, a annoncé mercredi le ministère vietnamien des Sciences et Technologies dans un communiqué.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AMAZON.COM
228,7100 USD NASDAQ +0,34%
BOX RG-A
31,185 USD NYSE -0,72%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 418,07 Pts Index Ex +0,30%
KRISPY KREME
3,7300 USD NASDAQ +1,08%
NASDAQ Composite
21 544,27 Pts Index Ex +0,44%
NCINO
28,6900 USD NASDAQ +1,13%
NVIDIA
181,7700 USD NASDAQ +1,09%
S&P 500 INDEX
6 465,94 Pts CBOE +0,41%
