La "REF" du Medef s'ouvre, à nouveau sous le signe de l'inconnue politique

Le patron du Medef Patrick Martin, à Paris, le 30 juillet 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

La "REF" du Medef se tient mercredi et jeudi pour la première fois à Roland-Garros, et pour la deuxième année consécutive en plein désordre politique, situation d'incertitude que la plus grosse organisation patronale de France juge redoutable pour les entreprises.

La Rencontre des Entrepreneurs de France, visible aussi sur les réseaux sociaux du Medef, s'intitule cette année "Jeu décisif", clin d'œil au temple du tennis sur terre battue qui l'abrite, plus pratique en cas de pluie que l'hippodrome de Longchamp qui l'accueillait depuis 2019, après 20 ans d'universités d'été sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josas (Yvelines).

Aux côtés de chefs de très grandes entreprises et d'experts invités à s'exprimer lors des tables rondes thématiques, figureront plusieurs ministres comme Eric Lombard (Economie), Marc Ferracci (Industrie), ou Sébastien Lecornu (Armées).

François Bayrou y prononcera un discours jeudi, le troisième de la semaine après sa conférence de presse de lundi, au cours de laquelle le Premier ministre a annoncé qu'il demanderait un vote de confiance aux députés le 8 septembre - qu'à ce stade il semble quasiment assuré de perdre - et une intervention mardi devant la CFDT.

- "On ne joue pas avec l'économie" -

Mercredi sur Franceinfo, le président du Medef - qui représente 240.000 entreprises employant 12 millions de personnes - a observé que M. Bayrou n'avait finalement "fait qu'anticiper un choix qui de toute façon aurait dû avoir lieu lors du vote du budget" à l'automne.

Néanmoins, a déploré Patrick Martin, cela "surajoute dans l'esprit des entrepreneurs à ce climat d'incertitude qui n'est pas bon pour l'économie", dû aussi au "durcissement de la concurrence internationale".

Pour le président du Medef, Patrick Martin, "le quantum des 44 milliards d'euros d'efforts fixés (par le gouvernement) pour réduire le déficit en 2026 est le bon" ( AFP / JOEL SAGET )

M. Martin a lancé "un appel à la responsabilité" aux politiques : "on ne joue pas avec l'économie".

Il a bien l'intention de "leur dire ce (qu'il a) à leur dire" lors du clou de la REF, un débat de clôture qui rassemblera les chefs de partis : Bruno Retailleau (LR), Jordan Bardella (RN), Gabriel Attal (Renaissance), Fabien Roussel (PCF), Manuel Bompard (LFI) et Marine Tondelier (Ecologistes). Olivier Faure (PS) et Edouard Philippe (Horizons) sont retenus par d'autres engagements.

Le Premier ministre François Bayrou, le 26 août 2025 à Boissy-la-Riviere (Essonne) ( POOL / Thibaud MORITZ )

Patrick Martin a dit mercredi s'attendre dans le cadre du budget qui finira par émerger "à un certain nombre de décisions désagréables", soulignait-il mardi dans Les Echos, ajoutant que "le Parti socialiste reste le pivot", lui qui avait permis au budget 2025 d'être adopté, en ne le censurant pas.

Si un point d'accord consistait à surtaxer très fortement les plus riches, M. Martin a mis en garde contre le risque d'expatriation: "la mobilité des patrimoines et des talents est énorme".

- "Sans concertation" -

Il compare régulièrement l'incapacité de la France à réduire son déficit public (5,8% du PIB en 2024, presque deux fois plus que le maximum de 3% toléré par Bruxelles) et les efforts couronnés de succès des pays du Sud de l'Europe, ex-mauvais élèves. Mais pour augmenter le taux d'emploi, clé selon lui de la solution, il n'approuve pas vraiment la proposition des deux jours fériés travaillés faite en juillet par François Bayrou.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Eric Lombard, arrive pour une conférence de presse à Paris, le 25 août 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Il regrette l'absence de concertation en amont et recommande de "laisser les partenaires sociaux discuter entre eux" de ces sujets.

Malgré leurs divergences de vues, patronat et syndicats s'entendent bien, souligne régulièrement M. Martin, avec régulièrement des accords sociaux, même si le récent conclave sur les retraites a été un échec.

Le patron du Medef a aussi déclaré "regarder avec intérêt" ce qui adviendra le 10 septembre lors de la journée "Bloquons tout". "Il faut être très prudent, ça peut déborder".

Enfin, il n'est pas pour une démission du Président de la République pour clarifier la situation politique : "ajouter du chaos au chaos ne réglerait rien".