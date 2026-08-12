Rebond en vue à Wall Street après l'inflation

Les marchés américains devraient rebondir à l'ouverture de la séance de mercredi après la publication très attendue des chiffres de l'inflation du mois de juillet. Au chapitre géopolitique, les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran se sont encore aggravées. Avant les premiers échanges, le S&P est attendu en hausse de 0,45%. Le Nasdaq devrait progresser de 0,99% et le Dow Jones devrait gagner 0,46%.

Selon le Département du Travail américain, l'inflation a augmenté de 0,1% en juillet, conformément aux attentes, portant la hausse en rythme annuel à 3,4%, comme prévu, contre 3,5% un mois plus tôt. En données core, hors alimentation et énergie, la hausse est de 0,2% en glissement mensuel et de 2,5% en rythme annuel, des données conformes au consensus.

Dans le détail, l'indice des coûts du logement a augmenté de 0,1% le mois dernier, représentant environ les deux tiers de la hausse mensuelle de l'indice global. Les prix de l'alimentation ont également progressé de 0,1%, alors que ceux de la restauration hors domicile se sont appréciés de 0,3%. A l'inverse, l'indice des prix de l'énergie a reculé de 1,5% en juillet.

L'indice hors alimentation et énergie a mis en avant une hausse des soins médicaux, des tarifs aériens, des communications, de l'éducation et des loisirs. En repli, on retrouve le domaine de l'assurance automobile.

Côté géopolitique, Donald Trump a assuré que Washington exerçait "un contrôle total" sur le détroit d'Ormuz. De son côté, Téhéran a prévenu il y a quelques jours que le blocage de cette voie maritime serait levé à condition que les Américains acceptent toutes ses conditions.

Ormuz : le trafic maritime au plus bas depuis une semaine

Sur le front des combats, l'armée américaine a indiqué avoir tiré sur un navire de commerce battant pavillon du Panama qui tentait de traverser le golfe d'Oman et de s'approcher d'un port iranien, malgré le blocus maritime instauré par Washington. Sur le réseau social X, le commandement central américain (Centcom) a publié un message indiquant qu'un hélicoptère de la marine des Etats-Unis avait tiré deux missiles sur ce navire, après que son équipage a " ignoré " les avertissements américains. Aucun bilan humain n'était connu ce mercredi matin.

Cette escalade militaire bloque quasiment le transit naval dans la région. Selon les données de la plateforme d'analyse maritime Kpler, le nombre de navires ayant emprunté le détroit d'Ormuz est tombé à huit mardi. Il s'agit de son ?plus bas niveau depuis une semaine. Les armateurs évitent à nouveau de naviguer vers cette voie stratégique à cause ?des ?hostilités continues au Moyen-Orient. Ce total de huit ?navires est inférieur à la moyenne sur dix jours : environ douze.

Malgré ce regain de tensions au Moyen-Orient, les cours du pétrole fluctuent. Le Brent cède 0,13% à 89,27 dollars. Le WTI progresse en revanche de 0,29% à 83,78 USD.

Super Micro Computer et CoreWeave attendus en forte progression

Dans l'actualité des sociétés, Super Micro Computer est attendu en forte hausse de 10% après la publication la veille de résultats trimestriels contrastés, mais assortis de perspectives particulièrement vigoureuses. Au 4e trimestre de son exercice 2025-2026, le fabricant californien de serveurs et de solutions intégrées pour les centres de données a dégagé un chiffre d'affaires de 11,12 MdsUSD, en hausse de 93% sur un an, mais inférieur aux 11,6 MdsUSD attendus. Le bénéfice ajusté par action a en revanche atteint 1,70 dollar, contre un consensus proche de 0,92 dollar, tandis que le bénéfice net a été multiplié par six à 1,18 MdUSD. Les revenus sont attendus entre 14,5 et 15,5 MdsUSD au 1er trimestre de son exercice 2026-2027, puis entre 65 et 72 MdsUSD sur l'ensemble de cet exercice.

CoreWeave devrait bondir de près de 21% après la publication de revenus supérieurs aux attentes au 2e trimestre. Le chiffre d'affaires du spécialiste du cloud pour l'intelligence artificielle a progressé de 112% sur un an, à 2,58 MdsUSD, contre 2,56 MdsUSD attendus. Le groupe reste toutefois déficitaire, avec une perte nette creusée à 626 MUSD et une perte de 1,14 USD par action.

Riot Platforms a conclu avec Anthropic un contrat de fourniture de capacités informatiques sur 20 ans, représentant 9,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires. L'accord porte sur 191 mégawatts sur son campus de Rockdale, au Texas, offrant à Anthropic un accès à des capacités électriques déjà raccordées au réseau. Le montant pourrait atteindre environ 16,1 milliards de dollars avec deux prolongations de cinq ans. L'action Riot a bondi de plus de 20% après l'annonce avant d'effacer presque tous ses gains.

De son côté, Oracle a conclu un partenariat pluriannuel avec Quantinuum visant à intégrer des capacités d'informatique quantique à Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Les clients pourront accéder à Helios, l'ordinateur quantique de Quantinuum, via le futur service quantique d'OCI et l'associer aux processeurs graphiques ainsi qu'aux ressources de calcul haute performance d'Oracle. Les modalités financières et le calendrier précis du déploiement n'ont pas été dévoilés.