Rebond des marchés européens sur fond d'accalmie obligataire

(AOF) - Les marchés actions européens ont rebondi mercredi grâce à un apaisement des tensions sur les marchés obligataires. Le CAC 40 a progressé de 0,86% à 7719,71 points et l’EuroStoxx 50 a gagné 0,69% à 5327,75 points. A Wall Street, les indices américains évoluent en ordre dispersé, avec un Dow Jones qui perd 0,23% et un Nasdaq Composite progressant de 0,88% vers 17h35.

Cette séance de mercredi a été marquée par la publication des données sur l'activité du secteur privé en Europe. L'indice PMI composite pour la zone euro s'est redressé de 50,9 en juillet à 51 en août, soit son plus haut niveau depuis un an. Il signale ainsi une progression continue de l'activité depuis le début de l'année 2025.

En France, l'indice PMI de l'activité commerciale – qui compare le volume d'activité du mois en cours à celui du mois précédent – s'est redressé de 48,5 en juillet à 49,8, atteignant ainsi en août son plus haut niveau depuis un an. Il était quasiment en ligne avec les attentes : 49,7. S'établissant juste en dessous de la barre du 50,0 du sans changement, il signale une quasi-stabilisation de l'activité dans le secteur des services.

Outre les PMI, les investisseurs ont pris connaissance du rapport Jolts aux Etats-Unis du Département américain du Travail. Selon ce rapport, le nombre d'offres d'emplois aux Etats-Unis a diminué en juillet : 7,181 millions contre 7,357 millions en juin. Il est inférieur aux attentes des économistes : 7,380 millions.

Recul des taux longs

Suite aux agitations de la veille, le marché obligataire a été plus stable aujourd'hui et reste sous surveillance. Pour John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud, " les rendements européens ont flambé hier en raison de la politique budgétaire qui est en train de rattraper les marchés. En France, l'OAT à 10 ans a frôlé les 3,6% au plus haut depuis mars sous l'effet d'un psychodrame politique autour du vote de confiance du 8 septembre. " Pour MUFG, la hausse générale des rendements à long terme observée hier a clairement mis en évidence le fait que de nombreux pays sont confrontés à des risques budgétaires et à des préoccupations croissantes quant à la viabilité de leur dette.

Aujourd'hui, le rendement du 10 ans allemand recule de 4,4 points de base à 2,747% vers 17h40 et son équivalent français, de 4 points de base à 3,547%.

Les investisseurs suivent toujours avec attention la question sur la lutte contre l'endettement de la France. Le ministre de l'Economie et des Finances, Eric Lombard, a souligné lors d'un entretien accordé au Financial Times publié ce mercredi qu'un budget moins ambitieux était "inévitable" en cas de chute du gouvernement Bayrou, à l'issue du vote de confiance le 8 septembre.

A cinq jours de ce vote, le Premier Ministre François Bayrou a tendu la main au Rassemblement national (RN) et au Parti socialiste (PS), se disant prêt à revenir sur le projet de supprimer deux jours fériés et à durcir les conditions d'accès à l'Aide médicale d'Etat (AME).

Au chapitre des valeurs, Derichebourg a chuté finissant à la dernière place de l'indice SBF 120 après son avertissement sur résultats. En revanche, Valneva a progressé après l'annonce de nouvelles données positives d'un essai clinique concernant son candidat vaccin contre la maladie de Lyme.