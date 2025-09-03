 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 721,50
+0,75%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rebond des marchés européens sur fond d'accalmie obligataire
information fournie par AOF 03/09/2025 à 17:48

(AOF) - Les marchés actions européens ont rebondi mercredi grâce à un apaisement des tensions sur les marchés obligataires. Le CAC 40 a progressé de 0,86% à 7719,71 points et l’EuroStoxx 50 a gagné 0,69% à 5327,75 points. A Wall Street, les indices américains évoluent en ordre dispersé, avec un Dow Jones qui perd 0,23% et un Nasdaq Composite progressant de 0,88% vers 17h35.

Cette séance de mercredi a été marquée par la publication des données sur l'activité du secteur privé en Europe. L'indice PMI composite pour la zone euro s'est redressé de 50,9 en juillet à 51 en août, soit son plus haut niveau depuis un an. Il signale ainsi une progression continue de l'activité depuis le début de l'année 2025.

En France, l'indice PMI de l'activité commerciale – qui compare le volume d'activité du mois en cours à celui du mois précédent – s'est redressé de 48,5 en juillet à 49,8, atteignant ainsi en août son plus haut niveau depuis un an. Il était quasiment en ligne avec les attentes : 49,7. S'établissant juste en dessous de la barre du 50,0 du sans changement, il signale une quasi-stabilisation de l'activité dans le secteur des services.

Outre les PMI, les investisseurs ont pris connaissance du rapport Jolts aux Etats-Unis du Département américain du Travail. Selon ce rapport, le nombre d'offres d'emplois aux Etats-Unis a diminué en juillet : 7,181 millions contre 7,357 millions en juin. Il est inférieur aux attentes des économistes : 7,380 millions.

Recul des taux longs

Suite aux agitations de la veille, le marché obligataire a été plus stable aujourd'hui et reste sous surveillance. Pour John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud, " les rendements européens ont flambé hier en raison de la politique budgétaire qui est en train de rattraper les marchés. En France, l'OAT à 10 ans a frôlé les 3,6% au plus haut depuis mars sous l'effet d'un psychodrame politique autour du vote de confiance du 8 septembre. " Pour MUFG, la hausse générale des rendements à long terme observée hier a clairement mis en évidence le fait que de nombreux pays sont confrontés à des risques budgétaires et à des préoccupations croissantes quant à la viabilité de leur dette.

Aujourd'hui, le rendement du 10 ans allemand recule de 4,4 points de base à 2,747% vers 17h40 et son équivalent français, de 4 points de base à 3,547%.

Les investisseurs suivent toujours avec attention la question sur la lutte contre l'endettement de la France. Le ministre de l'Economie et des Finances, Eric Lombard, a souligné lors d'un entretien accordé au Financial Times publié ce mercredi qu'un budget moins ambitieux était "inévitable" en cas de chute du gouvernement Bayrou, à l'issue du vote de confiance le 8 septembre.

A cinq jours de ce vote, le Premier Ministre François Bayrou a tendu la main au Rassemblement national (RN) et au Parti socialiste (PS), se disant prêt à revenir sur le projet de supprimer deux jours fériés et à durcir les conditions d'accès à l'Aide médicale d'Etat (AME).

Au chapitre des valeurs, Derichebourg a chuté finissant à la dernière place de l'indice SBF 120 après son avertissement sur résultats. En revanche, Valneva a progressé après l'annonce de nouvelles données positives d'un essai clinique concernant son candidat vaccin contre la maladie de Lyme.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

