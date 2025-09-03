Rebond des marchés européens après les PMI, Derichebourg dévisse

(AOF) - Les Bourses européennes rebondissent après la publication des données sur l'activité du secteur privé en Europe. En zone euro, l’indice PMI composite s’est redressé de 50,9 en juillet à 51 en août, soit son plus haut niveau depuis un an. Le marché obligataire s'est apaisé après les agitations de la veille. Côté valeurs, Derichebourg est lanterne rouge au sein de l'indice SBF 120 après l'abaissement de son objectif d'Ebitda courant en 2025. Vers 12h, le CAC 40 gagne 1% à 7730 points. L'Eurostoxx 50 progresse de 0,82% à 5334 points.

En Europe, l'assureur suisse Swiss Life ferme la marche de l'indice suisse, SMI : son titre perd 2,01% à 828 francs suisses. Pénalisé par l'activité de gestion d'actifs, le résultat des commissions est ressorti légèrement sous les attentes au premier semestre. Il est quasiment stable à 392 millions de francs suisses et les analystes anticipaient 400 millions de francs suisses. UBS souligne la contre-performance de la gestion d'actifs dans ce domaine. Le résultat de la gestion d'actifs pour compte de tiers a reculé de 6% à 145 millions de francs suisses, ressortant sous les attentes d'UBS : 170 millions.

A Paris, Derichebourg (-12,12% à 5,15 euros) pointe à la dernière place de l'indice SBF 120 après son avertissement sur résultats. Impacté par les effets des droits de douane américains, le spécialiste du recyclage des métaux a abaissé son objectif d'Ebitda courant pour 2025. Il cible désormais entre 300 et 310 millions d'euros, contre 350 millions auparavant. La société précise, en outre, viser un chiffre d'affaires annuel compris entre 3,25 et 3,40 milliards d'euros contre 3,61 milliards attendus.

Valneva (+5,92% à 3,68 euros) progresse après l'annonce des données positives d'immunogénicité et d'innocuité pour l'étude de Phase 2 en cours sur le candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15. La forte réponse immunitaire et le profil d'innocuité favorable observé après avoir reçu cette troisième dose de rappel étaient similaires à ceux rapportés après avoir reçu les précédentes doses de rappel, démontrant ainsi le bénéfice potentiel que pourrait avoir une vaccination de rappel avant chaque saison de maladie de Lyme.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'indice PMI HCOB de l'activité commerciale – qui compare le volume d'activité du mois en cours à celui du mois précédent – s'est redressé de 48,5 en juillet à 49,8, atteignant ainsi en août son plus haut niveau depuis un an. Il était quasiment en ligne avec les attentes : 49,7. S'établissant juste en dessous de la barre du 50,0 du sans changement, il signale une quasi-stabilisation de l'activité dans le secteur des services.

En Allemagne, l'indice HCOB PMI des services ressort à 49,3 en août contre 50,6 en juillet. Il est inférieur au consensus de 50,1. Après avoir montré un début positif au troisième trimestre, le secteur allemand des services a connu un recul en août, l'activité commerciale ayant légèrement diminué par rapport au mois précédent, selon la dernière enquête HCOB PMI.

L'indice désaisonnalisé PMI composite HCOB de l'activité globale (une moyenne pondérée de l'indice PMI HCOB de la production manufacturière et de l'indice PMI HCOB de l'activité du secteur des services) s'est redressé de 50,9 en juillet à 51 en août, soit son plus haut niveau depuis un an. Il signale ainsi une progression continue de l'activité depuis le début de l'année 2025, le rythme de la croissance étant toutefois demeuré modéré en août, reflétant notamment une hausse seulement marginale de l'activité des prestataires de services, moins marquée en outre que celle enregistrée en juillet.

Les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,4% en juillet 2025 dans la zone euro et de 0,6% dans l'Union européenne, par rapport à juin 2025, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En juin 2025, les prix à la production industrielle avaient augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE. En juillet 2025, par rapport à juillet 2024, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE.

Aux Etats-Unis, les données sur les commandes aux entreprises en juillet et le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en juillet seront publiées à 16h.

Le Livre Beige de la Fed sur l'état de santé de l'économie sera publié à 20h.

Vers 12h, l'euro gagne 0,09% à 1,1654 dollar.