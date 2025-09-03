Croulant sous les dettes, une commune béarnaise autoproclamée "principauté" voit ses finances reprises en main par la préfecture

D'après la Chambre régionale des comptes, une augmentation de presque 18% des recettes de fiscalité est nécessaire pour combler le trou dans les comptes de la commune.

Jacques Pédehonta à Laàs, le 30 juin 2023. ( AFP / GAIZKA IROZ )

C'est désormais le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui va gérer les finances de Laàs, petite commune béarnaise de 150 habitants autoproclamée "principauté" dont le taux d'endettement est neuf fois supérieur à la moyenne. Augmentation d'impôts en vue.

Suivant un avis rendu le 18 août par la Chambre régionale des comptes (CRC) de Nouvelle-Aquitaine, le préfet a validé le rééquilibrage du budget municipal proposé par le gendarme financier, indique mardi 2 septembre la préfecture à l' AFP , confirmant des informations de presse.

D'après la CRC, une augmentation de presque 18% des recettes de fiscalité est nécessaire pour combler le trou . Soit une hausse de cinq points de la taxe foncière et de quatre points pour la taxe d'habitation.

L'église transformée en cabaret

Cette petite commune située au sud d'Orthez est connue depuis que son maire Jacques Pédehontaà, en poste depuis 1983 , l'a autoproclamée "principauté" en 2011. En 2023, elle avait fait parler d'elle en transformant sa chapelle en cabaret moyennant 900.000 euros, soit neuf fois le budget municipal annuel, et son église en "escape game". Cabaret liquidé cet été par le tribunal de commerce de Pau, faute de fréquentation.

Selon la CRC, la commune "aura les plus grandes difficultés à emprunter à court terme" pour financer son investissement, en raison d'un endettement déjà "très important" : 6.780 euros par habitant contre 759 euros en moyenne dans les communes comparables du département, soit neuf fois plus.

Incité dans un premier temps à remanier son budget, le maire de Laàs avait présenté fin juillet au conseil municipal "un don de 65.000 euros" émanant de deux anonymes, comme l'avait relaté le journal Sud Ouest . Des gestes "opportunément survenus", aux yeux de l'instance de contrôle, et qui n'ont pas permis d'équilibrer les comptes.

"La commune est désormais censée exécuter ce budget validé et nous y serons très vigilants", a commenté la préfecture.