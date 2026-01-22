Rebond attendu en Europe après le revirement de Trump sur les surtaxes

Ancienne Bourse de Paris

par Blandine Henault

Les principales Bourses européennes sont attendues en nette hausse jeudi à l'ouverture alors que le président américain Donald Trump a retiré sa menace de surtaxes douanières contre des pays européens s'étant opposés à son projet de contrôler le Groenland.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait ‍gagner 0,93% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,99% pour le Dax à Francfort, de 0,61% pour le FTSE à Londres et de 0,93% pour le Stoxx 600.

Après avoir exclu mercredi, lors d'un discours au Forum économique mondial de Davos, de recourir à la force pour mettre la main sur le Groenland, Donald Trump a évoqué ensuite un accord en vue avec l'Otan sur ‌l'île de l'Arctique après des discussions avec le secrétaire général de l'alliance transatlantique Mark Rutte.

"Sur la base de cette entente, je n'imposerai pas les droits de douane qui devaient entrer en vigueur le 1er février", a-t-il déclaré sur son réseau social Truth alors qu'il menaçait de nouvelles surtaxes de 25% huit pays européens, dont la France.

Les déclarations de Donald Trump ont ​immédiatement fait réagir les marchés, avec une hausse des indices à Wall Street, des obligations américaines et du dollar.

"Sur le fond, le flou reste pourtant total : aucun détail précis n’a ⁠été donné sur ce fameux cadre d’accord, et le Danemark a de nouveau exclu toute négociation portant sur la souveraineté de l’île", souligne John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion.

"Pour les investisseurs, le message est clair : ce qui compte à court terme, ce n’est pas la cohérence diplomatique, mais l’abandon – ⁠même provisoire – de l’arme tarifaire."

Un sommet extraordinaire de l'Union européenne (UE) pour discuter de ‍la réponse à apporter aux menaces commerciales de Donald Trump aura toutefois bien lieu comme prévu ce jeudi dans la soirée. Mercredi, le ⁠Parlement européen a décidé de geler la ratification de l'accord commercial conclu en juillet dernier entre l'UE et les Etats-Unis.

Autre sujet du jour pour les investisseurs, la publication à 13h30 GMT aux Etats-Unis de l'indice d'inflation PCE, une donnée toujours très suivie car préférée par la Réserve fédérale pour mesurer l'évolution des prix.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, dans ​le sillage des déclarations de Donald Trump à propos du Groenland et du retrait de sa menace de nouveaux droits de douane américains.

L'indice Dow Jones a gagné 1,21% à 49.077,23 points. Le S&P-500, plus large, a pris 1,16%, à 6.875,62 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,18% à 23.224,83 points.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo gagne près de 2% en fin ⁠de séance et est en passe de mettre fin à une série de cinq baisse consécutives alors que l'accalmie sur le marché obligataire nippon se poursuit.

En Chine, l'indice composite ​de la Bourse de Shanghai monte de 0,1% et le CSI 300 des grandes capitalisations grappille 0,03%, freinés par le repli du ​secteur des métaux non-ferreux alors que l'apaisement des tensions ​géopolitiques pèse sur le cours de l'or.

La Bourse de Hong Kong recule de 0,12%.

CHANGES/TAUX

Le dollar est stable face à un panier de devises de référence et conserve les gains acquis après la volteface ​de Donald Trump sur les droits de douane supplémentaires visant des pays européens.

Sur le marché obligataire, le rendement ⁠des Treasuries à dix ans est stable, à 4,2568%, après avoir reculé de quatre points de base la veille.

Le yen reste pour sa part sous pression et recule de 0,3% face au dollar alors que la Première ministre Sanae Takaichi prévoit de dissoudre vendredi la chambre basse du Parlement et de convoquer des élections législatives le 8 février.

Sa nouvelle promesse de campagne d'exempter les produits alimentaires de taxe sur la consommation pendant deux ans a fait craindre pour les finances publiques et ébranlé les actifs nippons.

Le rendement des obligations souveraines japonaises à 30 ans, qui a touché mardi à record à 3,88%, est retombé à ‌3,71%.

La Banque du Japon a entamé ce jeudi sa réunion de deux jours de politique monétaire mais les opérateurs de marché attendent un statu quo après la hausse des taux décidée le mois dernier.

L'euro est pratiquement inchangé face au billet vert, à 1,1688 dollar.

PÉTROLE

L'apaisement des tensions entre les Etats-Unis et ses alliés européens au sein de l'Otan soutient les cours du brut, aussi portés par l'amélioration des perspectives de demande pour 2026.

Le baril de Brent est stable à 65,25 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,1% à 60,68 dollars.

MÉTAUX

L'or et les autres métaux précieux reculent avec l'apaisement des tensions autour du Groenland.

Le cours spot du métal doré perd 0,2% à 4.825,66 dollars l'once .

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 JANVIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 PIB (définitif) T3 4,3% 4,3%*

USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 210.000 198.000

chômage 17 janvier

USA 15h00 Indice des prix de la novembre 2,7% 2,8%**

consommation personnelle

(PCE)

USA 15h00 Dépenses de consommation des novembre - 0,0%***

ménages

* ‌estimation précédente

** donnée de septembre

*** donnée de septembre

(Rédigé par Blandine Hénault)