Les Bourses européennes ouvrent en nette hausse
information fournie par AFP 22/01/2026 à 09:18

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Les Bourses européennes ont ouvert jeudi en nette hausse dans un contexte de fort soulagement après la levée des menaces douanières et militaires de Donald Trump dans le cadre d'un accord à venir sur le Groenland.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 1,37%, Francfort 1,27%, Londres 0,71% et Milan 0,97%.

Euronext CAC40

