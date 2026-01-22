 Aller au contenu principal
Goldman Sachs relève de 500 dollars ses prévisions concernant le prix de l'or à la fin de l'année 2026, pour le porter à 5 400 dollars l'once
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 04:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte)

Goldman Sachs a relevé ses prévisions de prix de l'or pour la fin de l'année 2026 à 5 400 dollars l'once, contre 4 900 dollars l'once précédemment, en notant la diversification du secteur privé et des banques centrales des marchés émergents vers l'or.

L'or au comptant XAU= a atteint un sommet de 4 887,82 dollars l'once mercredi. Le métal refuge a grimpé de plus de 11 % jusqu'à présent en 2026, prolongeant un rallye fulgurant qui l'a fait bondir de 64 % l'année dernière.

"Nous supposons que les acheteurs de diversification du secteur privé, dont les achats couvrent les risques politiques mondiaux et ont entraîné la surprise à la hausse de nos prévisions de prix, ne liquident pas leurs avoirs en or en 2026, ce qui a pour effet de relever le point de départ de nos prévisions de prix", a déclaré la maison de courtage dans une note datée de mercredi.

Goldman Sachs s'attend à ce que les avoirs des ETF occidentaux augmentent car la Réserve fédérale américaine est susceptible de réduire le taux des fonds de 50 points de base en 2026.

La société de courtage s'attend également à ce que les achats des banques centrales atteignent en moyenne 60 tonnes en 2026, les banques centrales des marchés émergents étant susceptibles de poursuivre la diversification de leurs réserves vers l'or.

Dans le même temps, une forte réduction des risques perçus autour de la trajectoire à long terme de la politique monétaire mondiale poserait un risque de baisse des prix de l'or si elle devait entraîner la liquidation des couvertures de la politique macroéconomique, a déclaré Goldman Sachs.

