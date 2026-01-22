Industrie de défense : France Travail va créer une "force spéciale" pour identifier les besoins et canaliser les travailleurs vers les entreprises

L'équipe dédiée à l'industrie de défense "travaillera avec la Direction générale de l'armement (DGA), les représentants des armées et des grands industriels.

France Travail va créer un pôle de recrutement dédiés aux recrutements dans l'industrie de défense française sur le modèle d'un dispositif similaire existant pour le secteur nucléaire, a annoncé mercredi 21 janvier le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou.

"On va créer une force spéciale défense au sein de France Travail, pour nous mobiliser complètement, pour amener tous les travailleurs nécessaires pour que notre industrie de défense puisse se développer" , a déclaré le ministre sur franceinfo . Jean-Pierre Farandou a rappelé que 10.000 emplois vont être créés dans le Var dans le secteur de la défense d'ici 2030.

"On va dédier une équipe au sein de France Travail qui sera au contact de la défense, de toutes les industries pour bien qualifier les besoins et qui ensuite regardera tous les viviers de demandeurs d'emploi", a-t-il encore expliqué. "C'est de la production, ça va du chaudronnier qui va souder du métal pour fabriquer un nouveau sous-marin jusqu'à des ingénieurs cyber qui vont travailler sur les systèmes de commande de nos armements", a détaillé le ministre.

"Qualifier les besoins"

"Pour répondre à la montée en puissance du secteur, France Travail, sous le pilotage de la direction régionale France Travail Paca, met en place une structure nationale dédiée au recrutement de l'industrie de défense", a confirmé France Travail dans un message à l' AFP .

Un tel pôle de recrutement "existe d'ailleurs pour d'autres secteurs comme le nucléaire sous l'égide de la direction régionale Rhône-Alpes", rappelle l'opérateur.

L'équipe dédiée pour l'industrie de défense "travaillera avec la Direction générale de l'armement (DGA), les représentants des armées, les fédérations professionnelles ainsi que 9 grands maîtres d'oeuvre industriels, acteurs clés de la conception, de la production et de la maintenance des équipements militaires", précise France Travail.

Il s'agit notamment de "qualifier les besoins en compétences et en métiers" , notamment pour les PME, et de "faire découvrir, orienter et accompagner les candidats vers les métiers de l'industrie de défense".

Le 23 avril, "plus de 5.000 offres d'emploi" dans les métiers de l'industrie de défense seront proposées partout en France à l'occasion d'un évènement qui se tiendra à Toulon, indique encore France Travail.