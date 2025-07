Rebond attendu en Europe après l'accord commercial entre les USA et le Japon

(AOF) - Les indices européens sont attendus en nette hausse à l’ouverture. Ils devraient profiter de la signature d’un accord commercial entre les États-Unis et le Japon annoncé cette nuit. Il prévoit une hausse de 15 % des droits de douane sur les importations de produits japonais outre-Atlantique, et le Japon ouvrira ses frontières à certains produits américains comme le riz ou les véhicules. En ce milieu de semaine, la saison des résultats des entreprises bat son plein. Thales a relevé sa prévision annuelle de croissance organique dans le sillage d'un solide premier semestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Dassault Aviation

Au premier semestre 2025, le résultat opérationnel de Dassault Aviation a progressé de 6% par rapport au premier semestre 2024 pour s'établir à 180 millions d'euros. Le résultat net sur les six premiers mois de 2025 est de 386 millions d'euros, en baisse de 56 millions d'euros par rapport au premier semestre 2024. Ce résultat net comprend la surtaxe d'impôts en France de 67 millions d'euros. Le chiffre d'affaires sur ce semestre s'élève à 2,8 milliards d'euros, en hausse de 12% par rapport au premier semestre 2024.

Roche Bobois

Roche Bobois a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 1,1%, à 206 millions d'euros, au premier semestre 2025. Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme, compte tenu de l'évolution défavorable de la parité euro-dollar et dans un contexte d'incertitudes lié aux droits de douane aux États-Unis, ajuste par prudence ses objectifs 2025 et vise désormais un chiffre d'affaires annuel stable et un Ebitda stable voire en léger repli par rapport à 2024.

Thales

Thales a dévoilé des résultats semestriels encourageants. Sur les six premiers mois de l'année, son carnet de commandes a augmenté de 7 %, tandis que les prises de commandes ont reculé de 4 %, en raison d'un effet de base défavorable. Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 8,1 %, 10,265 milliards d'euros, grâce aux bonnes performances des activités Avionique et Défense. L'Ebit ajusté a connu une croissance de 13,9 %, à 1,248 milliard d'euros.

Ubisoft

Ubisoft a confirmé ses objectifs annuels à l'occasion de la publication des revenus du premier trimestre. Sur l'exercice 2025-26, l'éditeur de jeux vidéo vise un net bookings stable - l'équivalent du chiffre d'affaires - (1,846 milliard d'euros), ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté proche de l'équilibre et un free cash-flow négatif. Suite à la clôture de la transaction avec Tencent, le groupe prévoit de maintenir une position de dette nette non-IFRS consolidée autour de zéro. Le net bookings du deuxième trimestre 2025-26 est attendu aux alentours de 450 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Aujourd'hui, les investisseurs prendront connaissance à 16h des ventes de logements anciens en juin aux États-Unis et de la confiance des consommateurs en juillet en zone euro. À 16h30, il y aura également évolution hebdomadaire des stocks de pétrole.

A 8h30, l'euro cède 0,15% à 1,1732 dollar.

Hier à Paris

La plupart des grands indices européens ont vu rouge ce mardi. Le CAC 40 a même enchaîné une deuxième baisse consécutive et perd ce soir 0,69%, à 7 744,41 points. De son côté, l’EuroStoxx 50 a perdu 1,04%, à 5 287,56 points, tandis qu’aux États-Unis le Dow Jones est plus prudent et ne cède que 0,03%. En Europe, les investisseurs commencent à s’impatienter de l’absence d’avancées dans les négociations commerciales avec les États-Unis. De nombreuses sociétés publieront leur chiffre d’affaires ou leurs résultats lors des prochains jours, notamment Alphabet et Tesla mercredi soir outre-Atlantique.

Hier à Wall Street

Aux États-Unis, les indices ont encore terminé en ordre dispersé. Les investisseurs se sont montrés prudents face à l’avalanche de publications d’entreprises qui les attend et à l’incertitude autour des négociations sur le commerce. Après la fermeture des places new-yorkaises, Donald Trump a annoncé un accord commercial avec le Japon qui prévoit des droits de douane de 15 % sur les importations de produits japonais. Avant cela, le Dow Jones avait terminé en hausse de 0,40 %, à 44 502,44 points, le Nasdaq a cédé 0,39 %, à 20 892,68 points, et le S&P 500 grappillé 0,06 %, à 6 309,62 points.