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Rebond attendu à Wall Street
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 14:19

Après leur baisse de vendredi, les indices new-yorkais devraient rebondir aujourd'hui à l'ouverture. Selon les futures sur indices, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100 devraient afficher des progressions comprises entre 0,34 et 1,10 %.

La séance américaine est dénuée de rendez-vous macro-économique majeur. Les investisseurs se contentent de surveiller l'évolution de la situation géopolitique, alors que la saison des résultats débutera dans deux semaines.

Au cours du week-end, un regain de tensions a été observé entre Téhéran et Washington. Les deux pays ont échangé des frappes malgré le cessez-le-feu et ont depuis appelé au calme.

Ces tensions se font quelque peu ressentir sur les cours de l'or noir qui repartent à la hausse. A New York, le WTI s'affiche en légère progression de 0,14%, à 69,82 dollars.

Sur le marché des devises, le dollar recule face à la monnaie unique (-0,18%) et s'échange contre 0,8768 euro.

Une semaine chargée et écourtée aux Etats-Unis

Le reste de la semaine sera plutôt dense en statistiques macro-économiques. Les investisseurs surveilleront dès mardi l'indice PMI de Chicago de juin et la confiance des consommateurs du Conference Board pour la même période.

Mercredi, il y aura l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé toujours pour juin, l'ISM manufacturier de juin, et les dépenses de construction de mai.

Enfin, jeudi, les intervenants seront focalisés sur le rapport mensuel sur l'emploi, toujours pour le mois de juin, dont la publication est avancée d'une journée, car vendredi sera un jour férié aux Etats-Unis, les Américains célèbreront l'Independance Day.

Dans l'actualité des valeurs

BT Group a annoncé la signature d'un accord avec Verizon pour regrouper leurs activités internationales destinées aux entreprises au sein d'une coentreprise détenue à parité. La nouvelle entité servira plus de 3 000 clients dans plus de 180 pays et représentera environ 4 MdsUSD de chiffre d'affaires annuel combiné.

Comcast veut séparer ses activités de connectivité de ses actifs médias et divertissement afin de renforcer leur autonomie stratégique et leur potentiel de croissance. Une nouvelle qui enchante visiblement le marché : le titre est attendu en hausse d'environ 17% à l'ouverture de Wall Street.

On notera également qu'aujourd'hui, le titre Alphabet, la maison-mère de Google, va faire son apparition au sein de l'indice Dow Jones, le plus célèbre des indices boursiers américain dont la création remonte à 1896.

En parallèle, Honeywell International, membre également du Dow Jones a effectué le spin-off d'avec Honeywell Aerospace. Cette dernière va ainsi célébrer son premier jour en tant que société indépendante et cotée en Bourse à la suite de la finalisation de sa scission d'avec Honeywell International.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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