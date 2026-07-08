Rebellions, une start-up sud-coréenne spécialisée dans les puces d'IA, prévoit une introduction en bourse l'année prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter un arrière-plan) par Hyunjoo Jin

La start-up sud-coréenne Rebellions, spécialisée dans les puces d’IA, prévoit d’introduire ses actions sur le marché coréen au cours du premier semestre de l’année prochaine, avant une éventuelle introduction aux États-Unis, a déclaré mercredi à Reuters son cofondateur et directeur général, Park Sunghyun.

“Notre priorité actuelle est le marché coréen”, a-t-il déclaré.

“Ensuite, on pourra se tourner vers le marché américain via les ADR, à l’instar de ce que prévoit SK Hynix”, a-t-il ajouté, faisant référence aux American Depositary Receipts (ADR), qui permettent aux investisseurs américains d’acheter directement des actions de sociétés étrangères sur les places boursières américaines.

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS a lancé une offre publique de vente aux États-Unis afin de lever 43 000 milliards de wons (28 milliards de dollars), tirant ainsi parti de l’essor mondial de l’IA avec l’une des plus importantes introductions en Bourse au monde.

Park a déclaré que Rebellions préparerait tous les documents nécessaires d’ici la fin de l’année et que, en fonction de la situation du marché, l’entreprise ferait son entrée en Bourse au premier ou au deuxième trimestre de l’année prochaine.

“Nous constatons la volatilité du marché”, a-t-il déclaré.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont perdu de leur élan ces derniers jours après une progression fulgurante, alors que des inquiétudes ont refait surface quant à la pérennité de l’essor de l’IA.

En mars, Rebellions a annoncé avoir levé 400 millions de dollars lors de son dernier tour de table, valorisant la société à environ 2,34 milliards de dollars, ce qui souligne l’intérêt des investisseurs pour les entreprises développant des alternatives rentables aux principaux fabricants de puces d’IA tels que Nvidia NVDA.O .

Le Fonds national coréen de croissance (Korea National Growth Fund) a apporté 250 milliards de wons (165 millions de dollars) lors de ce dernier tour, ce qui constitue le premier investissement direct du gouvernement dans le cadre de son initiative “K-Nvidia”.

Ce projet vise à faire émerger une entreprise de puces compétitive à l’échelle mondiale, dans un contexte de concurrence de plus en plus intense au sein d’un secteur dominé par les entreprises américaines.

Fondée en 2020, Rebellions conçoit des unités de traitement neuronal pour l’inférence en intelligence artificielle. Son siège social est situé en Corée du Sud et elle exerce ses activités aux États-Unis.

Parmi les investisseurs de Rebellions figurent Wa’ed Ventures, la branche de capital-risque de Saudi Aramco

2223.SE , ainsi que Samsung, SK Hynix et SK Telecom

017670.KS .

JP Morgan serait le chef de file de cette introduction en Bourse.