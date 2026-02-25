Realty Income prévoit des fonds d'exploitation annuels (FFO) inférieurs aux estimations en raison du ralentissement de la demande et de l'augmentation des coûts

Realty Income O.N a prévu pour 2026 des fonds d'exploitation annuels ( FFO ) inférieurs aux estimations de Wall Street mardi, citant un ralentissement de la demande et des coûts de gestion immobilière plus élevés dans un environnement macroéconomique incertain.

Les actions de la société ont chuté de 0,9 % dans les échanges après les heures de bureau.

La société basée à San Diego, en Californie, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le FFO ajusté de 2026 par action se situe entre 4,38 et 4,42 dollars. Le point médian est légèrementinférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,46 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit également une croissance annuelle des loyers des magasins comparables de 1% à 1,3%, contre une croissance de 1,3% en 2025.

Realty Income possède un portefeuille deplus de 15 600 propriétés commerciales louées à plus de 1 600 clients dans les secteurs de la vente au détail, de la restauration, de l'industrie et des jeux.

La société a déclaré un FFO ajusté de 1,08 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, ce qui est conforme aux estimations moyennes des analystes.

Realty Income, qui compte Walgreens et Dollar General DG.N parmi ses clients, a affiché un chiffre d'affaires de 1,49 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 1,43 milliard de dollars.