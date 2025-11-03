Realty Income affine ses prévisions de fonds d'exploitation ajustés pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Realty Income O.N a affiné ses prévisions annuelles de fonds d'exploitation ajustés lundi, alors que la société d'investissement immobilier navigue dans un environnement macroéconomique incertain.

La société possède un portefeuille de plus de 15 500 propriétés commerciales et compte Walgreens et Dollar General

DG.N parmi ses clients.

Realty Income s'attend maintenant à un FFO ajusté de 4,25 à 4,27 dollars par action en 2025, contre une prévision antérieure de 4,24 à 4,28 dollars par action.

Les revenus locatifs à magasins comparables de la société au troisième trimestre ont augmenté de 1,3% pour atteindre 1,16 milliard de dollars, contre 1,15 milliard de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a atteint 1,47 milliard de dollars, dépassant les attentes moyennes des analystes qui tablaient sur 1,38 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société basée à San Diego, en Californie, a déclaré un FFO ajusté de 1,08 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant les attentes de 1,07 $ par action.

Les actions de la société ont légèrement baissé dans les échanges après les heures de bureau.