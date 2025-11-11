RealReal bondit après des résultats trimestriels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre -

** Les actions du marché du luxe en ligne RealReal REAL.O ont augmenté de près de 18% à 13,21 $ avant le marché après des résultats trimestriels optimistes

** La valeur brute des marchandises (GMV) a augmenté de 20% en glissement annuel pour atteindre 520 millions de dollars; le revenu total a augmenté de 17% pour atteindre 174 millions de dollars

** Les résultats sont dus à l'augmentation de l'activité de consignation

** La société relève ses prévisions de revenus pour l'année 2025 à 687 millions de dollars - 690 millions de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation des analystes de 653,82 millions de dollars - données LSEG

** La société déclare que l'augmentation reflète l'accélération de la croissance du GMV et l'expansion des marges

** L'action REAL a progressé de 2,56 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture