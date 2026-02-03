REalloys signe un accord pour s'approvisionner en terres rares auprès du groupe kazakh AltynGroup

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

REalloys a signé une série d'accords avec AltynGroup, basé au Kazakhstan, afin d'obtenir des matières premières de terres rares du pays d'Asie centrale pour ses installations de traitement et de raffinage en Amérique du Nord, a-t-il déclaré mardi.

Selon l'accord, l'entreprise de terres rares recevra une première livraison du projet Kokbulak, une zone de 127 000 kilomètres carrés dans les régions de Karaganda et de Kostanay où AltynGroup a l'autorisation d'exploiter des mines.

En 2025, le président des États-Unis Donald Trump a qualifié les minéraux essentiels de priorité clé lorsqu'il a accueilli les dirigeants de cinq pays d'Asie centrale à la Maison Blanche, soulignant les efforts de son administration pour développer les chaînes d'approvisionnement américaines grâce à de nouveaux accords mondiaux.

L'accord de REalloys vise à intégrer les vastes gisements de terres rares du Kazakhstan dans les chaînes d'approvisionnement occidentales, afin de soutenir des industries telles que la défense, les semi-conducteurs et l'énergie propre, a déclaré l'entreprise.

"Le Kazakhstan possède certains des plus grands gisements de terres rares au monde. Situé entre la Russie et la Chine, l'alignement stratégique est une priorité pour les États-Unis", a déclaré Leonard Sternheim, directeur général de REalloys, dans un communiqué.

La région de Kokbulak détient plus de 350 millions de tonnes de réserves de minerai de fer, fournissant des concentrés de terres rares, y compris des éléments légers et lourds, en tant que sous-produits des résidus de fer.

La société a indiqué qu'elle s'attendait à recevoir des matières premières supplémentaires du Kazakhstan au cours de l'année à venir.

À la fin de l'année dernière, la société a reçu une lettre d'intérêt de la part de la banque américaine Export-Import Bank pour un prêt d'une valeur maximale de 200 millions de dollars afin de financer les installations de traitement et d'aimantation.

REalloys est l'une des rares entreprises américaines entièrement équipées pour traiter les terres rares destinées à la fabrication d'aimants utilisés dans toutes sortes d'applications, de la robotique à la défense.

La société basée dans l'Ohio, qui a été créée en 2023, a également signé un accord en octobre pour s'approvisionner en minerai d'une mine du Groenland que Critical Metals Corp CRML.O a l'intention de développer.