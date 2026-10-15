Réallocation de portefeuille : le pari des ETF thématiques (VanEck)

(Zonebourse.com) - A l'ère des mutations économiques et des priorités gouvernementales en constante évolution, la construction de portefeuilles devient un exercice de plus en plus complexe. Comment les tendances structurelles redéfinissent-elles les stratégies d'investissement ? VanEck, société de gestion d'investissements internationale, en collaboration avec Trackinsight (Kepler Cheuvreux), a invité hier la presse à explorer cette question lors d'un déjeuner à Paris auquel a assisté Zonebourse.com.

A travers une présentation approfondie des flux de marché, des tendances et des allocations, trois experts* se sont penchés sur la façon dont le comportement des investisseurs influence les décisions d'allocation ainsi que le rôle fondamental des investissements thématiques (sécurité nationale, sécurité énergétique, IA, dédollarisation) dans la diversification des portefeuilles à long terme.

*Salvatore Catalano (directeur commercial, France & Monaco chez VanEck), Adyl Bou, (chargé de développement commercial, France & Monaco chez VanEck) et Inès Barahhou (CFA, Advisory & Quantitative Solutions = analyste financier agréé pour Kepler Cheuvreux ont pris la parole à tour de rôle sur ce sujet.

1 - Bilan d'étape pour VanEck : un engouement massif pour le Core et le Thématique

En ouverture cette présentation, Salvatore a souligné la dynamique très favorable pour l'activité de VanEck : "En Europe, 2026 est d'ores et déjà une année record pour nous avec plus de 13 milliards de dollars collectés (contre 10 MdsUSD en 2025). L'expert souligne que "la stratégie de VanEck axée sur les dividendes à haute qualité a collecté à elle seule 5 MdsUSD. Dans un climat d'incertitude économique, les investisseurs (particuliers, banques et institutionnels) privilégient les dividendes pour réduire la volatilité et générer du revenu régulier."

Les encours UCITS de VanEck ont sextuplé depuis fin 2023, à 47,9 MdsUSD à l'approche de la fin du mois d'octobre 2026, affichant une hausse de 51% depuis le début de l'année. Cette croissance s'explique notamment par l'adoption massive des ETF thématiques et sectoriels par les investisseurs institutionnels comme outils d'allocation stratégique (infrastructures de l'IA, transition énergétique, défense).

- Répartition de la collecte chez VanEck en 2026

Les ETF thématiques ont collecté 6,7 MdsUSD en 2026, représentant environ 40 fois le niveau de 2023. Le fonds VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH) figure en tête avec 2,4 MdsUSD. Il s'agit d'un fonds indiciel coté qui réplique la performance des plus grandes entreprises mondiales de l'industrie des semi-conducteurs et des équipements de puces.

Les ETF Core ont collecté 5,1 MdsUSD en 2026, presque entièrement concentrés sur le fonds VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV). Il s'agit d'un fonds indiciel coté (ETF) qui sélectionne les 100 entreprises versant les dividendes les plus élevés et les plus stables dans les pays développés ( NDLR : Les ETF Core ou ETF de la gamme "coeur de portefeuille" désignent des fonds négociés en bourse conçus pour servir de base stable, diversifiée et à faible coût).

Les ETF Sectoriels ont collecté 2,9 MdUSD en 2026, portés principalement par les métaux critiques (mines, terres rares). ( NDLR : Un ETF sectoriel est un fonds d'investissement coté en Bourse qui réplique la performance d'un indice composé d'entreprises appartenant à un secteur économique précis comme la technologie, la santé, l'énergie ou la finance).

2 - Métaux stratégiques, IA et nucléaire : les nouveaux piliers de la diversification

Le gestionnaire d'actifs observe donc un fort engouement pour les minières globales (lithium, nickel), les terres rares (au coeur des tensions géopolitiques Chine-USA) et les minières d'or, qui demeurent des instruments privilégiés pour diversifier un portefeuille et se protéger contre l'inflation.

En outre, l'intelligence artificielle continue de porter le marché, la façon d'y investir a profondément évolué pour Salvatore Catalano : "Le nucléaire est étroitement lié à l'essor de l'intelligence artificielle. Si le secteur des semi-conducteurs a été le premier à profiter de cette vague, la multiplication des projets de data centers met aujourd'hui l'accent sur les besoins massifs en énergie. Le nucléaire est ainsi redécouvert comme une solution durable pour alimenter l'IA, un domaine où la France occupe une position stratégique en Europe."

Par ailleurs, d'autres thèmes d'avenir se développent rapidement, à l'image de l'informatique quantique (portée par l'arrivée de nombreuses entreprises pure players et des avancées technologiques favorables ont nettement renforcé l'intérêt pour ce secteur.) ou encore de l'écosystème spatial, fortement stimulé par l'actualité du secteur (IPO Space X).

3 - Rupture du modèle 60/40 : pourquoi l'approche thématique prend le relais

Salvatore Catalano s'est ensuite focalisé sur la fin du portefeuille traditionnel 60/40 (60% d'actions et 40% d'obligations) et le besoin croissant de diversification : "Dans un environnement classique tiré par la croissance et non par l'inflation, les obligations jouent un rôle de couverture en compensant la baisse des actions. Ce mécanisme a fonctionné durant des décennies, jusqu'à la rupture en 2022. La hausse des taux particulièrement rapide orchestrée par les banques centrales a pénalisé simultanément actions et obligations, faisant de 2022 la pire année pour le 60/40 depuis 1967.

Le directeur commercial de VanEck a ensuite laissé la parole à Inès Barahhou qui travaille pour Kepler Chevreux. L'analyste explique que le leader européen indépendant dans les services financiers, devenu en septembre 2024 l'actionnaire majoritaire de Trackinsight, s'appuie sur la base de données de Trackinsight (plus de 15 000 ETF recensés dans le monde) pour étayer cette analyse.

Elle constate "un véritable changement de paradigme chez les investisseurs institutionnels : ils abandonnent progressivement la répartition sectorielle classique au profit d'une approche thématique."

( NDLR : Les ETF Sectoriels regroupent des entreprises appartenant à un même secteur économique traditionnel - santé, énergie, finance, biens de consommation.... Ces ETF se distinguent des ETF Thématiques. Ils visent une mégatendance à long terme (intelligence artificielle, transition énergétique, cybersécurité ou vieillissement de la population). Un ETF thématique pioche des entreprises à travers des secteurs variés. Par exemple, une entreprise technologique et une société de santé peuvent toutes figurer dans un même ETF thématique si elles participent au thème de la robotique).

Inès Barahhou expose les raisons de ce changement : "Si vous achetez un ETF sectoriel sur l'aéronautique et la défense, vous vous exposez principalement à des acteurs de l'aéronautique civile qui ne réagissent pas forcément aux annonces géopolitiques ou aux budgets militaires. Une approche thématique, quant à elle, sélectionne directement les entreprises dont le chiffre d'affaires est réellement lié à la défense."

"L'analyse de nos données témoigne du fort développement du marché des ETF thématiques du côté des émetteurs. Grâce à notre méthodologie de classification propriétaire, nous recensons désormais 95 thèmes d'investissement. L'offre s'est nettement enrichie depuis 2017 : le nombre de thèmes accessibles est passé de 62 à 93, tandis que le nombre de produits cotés en Europe a bondi de 200 à 1 610, offrant un choix considérablement élargi aux investisseurs", souligne-t-elle.

Elle confirme, de surcroît, que "depuis 2020, la croissance des encours sur les ETF thématiques surpasse nettement celle des ETF sectoriels ou factoriels. Les sujets les plus plébiscités cette année par les investisseurs européens sont les métaux stratégiques, la défense, l'IA, la robotique, ainsi que l'électrification et le nucléaire. "

4 - Vision d'avenir et développement commercial : l'ambition à 360° de VanEck

Reprenant la parole, Salvatore Catalano a mis en avant que la force de VanEck réside dans sa capacité à anticiper les thèmes structurels avant qu'ils ne deviennent mainstream : " Aujourd'hui, on n'en est qu'au début avec l'IA. La majorité des gens utilisent des outils comme ChatGPT ou Claude, mais très peu utilisent encore des agents IA. Demain, des agents IA utiliseront d'autres agents IA. Les études montrent que la demande pour les puces qui alimentent l'IA reste extrêmement forte.

Salvatore Catalano a ensuite laissé la parole à Adyl Bou. Le chargé de développement commercial, France & Monaco chez VanEck est revenu sur la stratégie de distribution et l'élargissement de leur offre : "Notre notoriété repose largement sur des thèmes phares comme les semi-conducteurs, le nucléaire (particulièrement ancré en France) ou l'espace. Toutefois, nous tenons à rappeler la dimension globale de notre offre : VanEck propose une gamme à 360° intégrant des solutions core à la construction innovante de manière différente. Notre stratégie s'inscrit dans cette continuité : capter l'intérêt du grand public à travers les courtiers en ligne (la clientèle retail représente environ 20% de la collecte à l'échelle européenne), étendre notre référencement auprès des assureurs, des CGP et des banques, consolider l'ancrage historique auprès des investisseurs institutionnels, des banques et des sociétés de gestion (qui constituent, avec le canal CGP/Assureurs, les 80% restants de la collecte).

Après la fin de cette présentation, Adyl Bou a accordé un entretien exclusif pour Zonebourse.com. Cliquez ICI .

Salvatore Catalano, directeur commercial France et Monaco - VanEck

Inès Barahhou, CFA, Advisory & Quantitative Solutions - Kepler Cheuvreux

Adyl Bou, chargé de développement commercial, France et Monaco - VanEck

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