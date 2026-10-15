La volonté de Warsh de voir la Fed rester discrète se heurte à une vive opposition

Kevin Warsh, le président de la Fed, lors de sa première conférence de presse. (Crédits: Federal Reserve)

L'appel du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, en faveur d'une banque centrale “plus discrète” se heurte à la résistance de ses collègues, qui considèrent la communication publique comme un élément fondamental de leur travail et se sont tournés vers la télévision, les podcasts, les interviews, les réseaux sociaux et les tribunes pour faire connaître leurs points de vue sur la politique monétaire.

Leurs prises de parole ont porté leurs fruits: les plus de 40 interventions de la quasi-totalité des collègues de Warsh au sein de la banque centrale ont convaincu les traders de revoir à la baisse leurs paris sur de nouvelles hausses de taux, qui s'étaient intensifiés après le relèvement de septembre et le silence de Warsh lui-même quant à l'ampleur des mesures supplémentaires que la Fed pourrait devoir prendre.

Les données publiées mercredi ont montré que les prix à la consommation avaient augmenté de 3,7% en septembre par rapport à l'année précédente, bouleversant une nouvelle fois les anticipations des marchés financiers concernant la Fed. Une hausse des taux en octobre est désormais considérée comme un pari à 50-50, un manque de clarté extraordinaire qui met davantage en lumière les enjeux liés à la préférence de Warsh pour le silence.

La question de savoir quelle forme prendra la stratégie de communication de la Fed sous la direction de Warsh reste toutefois en suspens.

Warsh prendra la parole vendredi à Bangkok à 03h30 GMT (jeudi à 23h30 heure de l'Est) lors de la réunion annuelle du Fonds monétaire international, une dernière occasion d'influencer les anticipations du marché concernant la décision de la Fed dans moins de deux semaines.

À chaque autre occasion, que ce soit lors de discussions avec les banquiers centraux du monde entier à Sintra, au Portugal, et à Jackson Hole, dans le Wyoming, lors de témoignages devant les législateurs, ou en répondant aux questions des journalistes au siège de la Fed, il a fait valoir que moins les décideurs de la Fed s'expriment sur l'orientation qu'ils envisagent pour les taux, plus les marchés seront contraints de s'appuyer sur les données économiques, ce qui en fera une meilleure source d'information pour la Fed au moment de prendre ses propres décisions en matière de taux.

Il a supprimé toute allusion à ces “indications prospectives” du communiqué publié par la Fed à l'issue de ses réunions, et a mis en place un groupe de travail dont on s'attend largement à ce qu'il recommande l'abandon des projections trimestrielles sur l'évolution des taux, qui constituent depuis des années un élément essentiel de la communication de la Fed.

D'autres responsables ont toutefois clairement indiqué qu'ils continueraient à s'exprimer, en partie parce qu'ils estiment que cela est important pour une bonne politique monétaire.

“Si quelqu'un veut me présenter un argument selon lequel le silence aidera le public, les ménages et les entreprises à prendre de meilleures décisions et à comprendre l'économie, et qu'il contribuera à renforcer notre crédibilité en tant qu'institution, je suis toute ouïe”, a déclaré lundi à Reuters la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, lors d'une interview. “Je pense que c'est un argument assez difficile à défendre.”

“LES MARCHÉS EN ONT PRIS NOTE”

Un tel revirement signifierait renverser des décennies d'évolution s'éloignant du style énigmatique du président de la Fed Alan Greenspan, que Warsh admire ouvertement. En effet, les économistes américains Robert Hall et Michael Woodford, dont les recherches pionnières ont contribué à orienter la Fed et d'autres banques centrales vers une communication plus franche sur les perspectives de politique monétaire, se sont vu décerner cette semaine le prix Nobel d'économie 2026.

La campagne discrète de Warsh au sein de la Fed intervient également alors que celle-ci s'efforce de préserver et de renforcer sa responsabilité face aux tentatives de la Maison Blanche d'influencer ses décisions de politique monétaire et de remettre en cause son indépendance.

Les remarques inhabituellement incisives du président de la Fed de New York, John Williams, et du vice-président de la Fed, Philip Jefferson, se sont révélées particulièrement efficaces pour réajuster les anticipations de hausse des taux.

“Les marchés ont pris note du fait que deux membres de la troïka ont délivré un message très cohérent”, a déclaré Richard Clarida, conseiller économique international chez PIMCO. Le président de la Fed de New York, le vice-président de la Fed et le président de la Fed constituent généralement les trois décideurs les plus influents.

Ancien vice-président de la Fed lui-même, Clarida a déclaré qu'il considérait à l'époque que son rôle consistait à relayer la pensée du président, tout en précisant qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la question de savoir si cela était toujours vrai aujourd'hui. “Nous sommes dans un régime — dans un monde — où il est important d'écouter tous les membres du comité”, a-t-il ajouté.

S'exprimant en Turquie la semaine dernière, le gouverneur de la Fed Christopher Waller a donné sa propre évaluation de ce qui sera nécessaire: “des hausses de taux supplémentaires…(qui) ne doivent pas nécessairement intervenir lors de réunions consécutives, mais qui devraient être mises en place dans un délai acceptable.”

Promettre une trajectoire précise des taux empêcherait la Fed de s'adapter comme il se doit aux nouvelles informations, a déclaré Waller, un risque également soulevé par Warsh.

Mais ne donner aucun signal, a déclaré Waller, “pourrait surprendre les marchés et créer de la volatilité”, les investisseurs anticipant une trajectoire de hausse des taux qui exercerait potentiellement une contrainte trop faible ou bien trop forte sur l'économie par rapport à ce que les décideurs de la Fed jugent nécessaire.

Cela semblait être le contexte ces dernières semaines, lorsque Williams et Jefferson se sont publiquement prononcés contre une précipitation dans les hausses de taux. Les marchés affichaient une forte conviction quant à une série de hausses de taux, en contradiction avec le “dot plot” de septembre de la Fed, qui indiquait que les responsables s'attendaient à une trajectoire moins agressive.

L'IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION

Cela a peut-être également été le cas en août, lorsque les marchés ont massivement parié contre une hausse des taux à court terme après que Warsh eut refusé de fournir une justification détaillée de la décision de juillet de maintenir les taux inchangés, malgré ce qu'il qualifiait de politique de “tolérance zéro” en matière d'inflation.

Cette fois-là, c'est Warsh lui-même qui a rompu le silence. Tout en réitérant son appel en faveur d'une “Fed plus discrète”, il a déclaré ne pas être convaincu que le récent ralentissement de l'inflation marquait une tendance claire — un signal aux marchés qu'une hausse des taux était bel et bien imminente.

“La transparence sur la manière dont la banque centrale tente d'atteindre son objectif est importante”, a déclaré Charles Evans, ancien président de la Fed de Chicago qui s'était fait le champion d'une forme très ferme d'orientation prospective pour aider à soutenir l'économie au lendemain de la crise financière de 2007-2009, devant des économistes à Cleveland en début de semaine.

Juhi Dhawan, stratège macroéconomique chez Wellington Management, a noté que les déclarations de Jefferson et Williams avaient peut-être permis à Warsh de “faire passer son message sans avoir à en être lui-même le porte-parole”.

“Je suis prête à lui laisser un peu de temps pour trouver cette forme idéale de communication”, a déclaré Dhawan. “Je pense que l'importance de la communication est devenue évidente, surtout au cours des derniers mois, alors que la Fed a tenté de modifier la trajectoire de ses taux.”

par Ann Saphir et Howard Schneider

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))