REALITES : mise en œuvre d’un contrat de liquidité

A compter du 5 octobre 2021 et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, le groupe de développement territorial REALITES a confié à KEPLER CAPITAL MARKETS SA (KEPLER CHEUVREUX) la mise en œuvre d’un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires conforme à la Charte de déontologie de l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI) et approuvée par l’Autorité des marchés financiers par décision du 21 mars 2011.



Pour la mise en œuvre de ce contrat, le groupe REALITES a porté 200 000 euros au crédit du compte de liquidité.