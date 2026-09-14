Réalités devient Reed Immobilier

Vingt-trois ans après sa fondation en 2003 par Yoann Choin-Joubert et Christophe de Brébisson, le groupe de promotion et d'aménagement immobilier change officiellement d'identité. Réunie en assemblée générale, la société a approuvé sa nouvelle dénomination sociale : REALITES devient REED Immobilier.

Ce changement de nom marque la concrétisation du plan de continuation sur dix ans arrêté par le Tribunal de commerce de Nantes le 18 février 2026, au terme d'une procédure de redressement judiciaire. Confronté à partir de 2023 à l'un des retournements les plus sévères du secteur immobilier français, le groupe a opéré un redimensionnement strict de sa structure et de ses effectifs avec le soutien de ses salariés, partenaires bancaires et créanciers.

Pour finaliser ce volet financier, une augmentation de capital par conversion de créances est prévue dans les prochaines semaines. Cette opération recomposera en profondeur le tour de table de la société au bénéfice de ses créanciers.