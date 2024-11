Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Réalités: construction du campus CentraleSupélec à Paris information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 15:57









(CercleFinance.com) - Réalités fait savoir aujourd'hui que la première pierre du nouveau campus parisien de CentraleSupélec a été posée.



Ce bâtiment présenté comme 'à forte ambition environnementale' doit être livré clés en main en décembre 2025. Ce futur campus pourra accueillir 1350 personnes sur 5710 m2 et 6 étages. Il profitera également de 1300 m² d'espaces extérieurs végétalisés.



'Réalités est particulièrement fier de construire, en avance sur les délais prévus, le futur campus parisien de CentraleSupélec. Un projet qui a su répondre aux attentes exigeantes de la Fondation CentraleSupélec, dans le cadre d'une coopération fluide et fructueuse', a souligné Thomas Lierman, Vice-Président de Réalités .





Valeurs associées REALITES 1,99 EUR Euronext Paris -14,22%