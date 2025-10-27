L'Australie poursuit Microsoft pour la hausse des prix des abonnements liés à l'IA

Le régulateur australien de la concurrence a poursuivi Microsoft MSFT.O lundi, l'accusant d'avoir induit les clients en erreur en leur faisant payer des prix plus élevés pour les abonnements à Microsoft 365 après avoir intégré son assistant d'intelligence artificielle Copilot dans les plans personnels et familiaux.

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) affirme qu'à partir d'octobre 2024, le géant de la technologie a induit en erreur environ 2,7 millions de clients en leur suggérant de passer à des abonnements Microsoft 365 personnels et familiaux plus chers qui incluaient Copilot.

Après l'intégration de Copilot, le prix de l'abonnement annuel du plan personnel Microsoft 365 a augmenté de 45 % pour atteindre 159 dollars australiens (103,32 dollars US) et le prix du plan familial a augmenté de 29 % pour atteindre 179 dollars australiens, a déclaré l'ACCC.

L'autorité de régulation a déclaré que Microsoft n'avait pas clairement indiqué aux utilisateurs qu'un plan "classique" moins cher, sans Copilot, était toujours disponible.

L'organisme de surveillance a déclaré que l'option de conserver le plan moins cher n'a été révélée qu'après que les consommateurs ont entamé la procédure d'annulation, ce qui, selon lui, enfreint le droit australien de la consommation en ne divulguant pas d'informations importantes et en créant une fausse impression quant aux choix possibles.

L'ACCC demande à Microsoft Australia Pty Ltd et à sa société mère américaine, Microsoft Corp., des pénalités, des réparations pour les consommateurs, des injonctions et le remboursement des frais.

L'ACCC a déclaré que la sanction maximale pouvant être imposée à une entreprise pour chaque infraction au droit australien de la consommation était le montant le plus élevé entre 50 millions de dollars australiens, trois fois les avantages obtenus raisonnablement attribuables, et 30 % du chiffre d'affaires ajusté de l'entreprise pendant la période d'infraction si la valeur des avantages ne peut être déterminée.

"Toute sanction susceptible de s'appliquer à cette conduite relève de la compétence de la Cour et dépend des conclusions de cette dernière", a déclaré l'autorité de régulation. "L'ACCC ne commentera pas les sanctions que la Cour pourrait imposer."

Microsoft n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters. (1 dollar = 1,5389 dollar australien)