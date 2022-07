REALITES : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 en hausse de 12,3% à 140,4 M€

Sur la période du 1er janvier au 30 juin 2022, le groupe REALITES poursuit sa croissance malgré un environnement très perturbé par des éléments exogènes (guerre en Ukraine, hausse des taux, inflation, allongement des délais de livraison de matières premières…).

Le chiffre d’affaires s’élève à 140,4 M€, en hausse de 12,3% par rapport à la même période en 2021. Cette croissance s’apprécie au regard d’une base de comparaison n-1 très élevée qui affichait une hausse record de 87% et représentait 45% de l’activité annuelle (35% en normatif).

REALITES communiquera plus en détails sur ses indicateurs de chiffre d’affaires au moment de la publication de ses résultats semestriels, le 15 septembre 2022.

Fort d’un positionnement unique, de fondamentaux solides et d’un pipeline de projets de 2,5 milliards d’euros qui sécurise le business plan à 4 ans, le groupe REALITES déroule sereinement son plan stratégique « Ambitions 2025 » qui vise à atteindre un chiffre d’affaires de 800 M€ avec un résultat opérationnel de 8%.