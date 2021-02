REALITES : Chiffre d'affaires consolidé 2020 en forte hausse de 23 % à 204 M€, supérieur aux objectifs du Groupe

- Chiffre d'affaires consolidé 2020 à 204 M€ (+23 % vs. 2019), au-dessus des objectifs attendus

- Chiffre d'affaires 2021 attendu autour de 250 M€, grâce notamment à la forte croissance du niveau d'actes enregistrés sur 2020 (229 M€ en progression de +10 % par rapport à 2019) et au développement continu de son activité de Maitrise d'Usage, dont le chiffre d'affaire devrait progresser de l'ordre de +20 % sur 2021

- Maintien de l'objectif de rentabilité sur l'exercice 2020 avec un taux EBITDA / Chiffre d'Affaires attendu à 10,4 %

- Ambition de Chiffre d'affaires multiplié par 4 à horizon 2025



Saint-Herblain, le 10 février 2020 à 8h45. Le groupe de développement territorial REALITES publie aujourd'hui son Chiffre d'Affaires consolidé annuel pour l'exercice 2020.



Dans un contexte de crise sanitaire, le Chiffre d'affaires consolidé du Groupe dépasse pour la première fois la barre symbolique des 200 M€ et concrétise ainsi l'objectif fixé en 2015 par le Management. Cette performance fait écho au lancement du plan « Ambitions 2025 », au terme duquel REALITES entend multiplier par 4 son Chiffre d'affaires.