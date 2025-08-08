Reading International Inc devrait afficher une perte de 6 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Reading International Inc RDI.OQ RDI.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 12 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à New York devrait faire état d'une augmentation de 26,9 % de son chiffre d'affaires à 59,392 millions de dollars, contre 46,81 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Reading International Inc est une perte de 6 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Reading International Inc est de 2,50 $, soit environ 46,5 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,34 $

