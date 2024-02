Réaction à la réunion de la Fed : le scénario «Boucle d’or» joue à plein régime

(Crédits photo : Federal Reserve - )

Par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac

Le scénario «Boucle d'or» joue à plein régime. L'économie américaine tourne à 3%* et le narratif de la désinflation immaculée semble validé. Le rythme de désinflation est plus rapide qu'attendu - la combinaison des flux migratoires et de l'assouplissement des goulots d'étranglement a aidé du côté de l'offre et la déflation Chinoise a aidé du côté de la demande.

L'indice des prix le plus suivi par la Fed, le PCE, et le niveau de l'inflation salariale, là aussi selon son indicateur favori (l'ECI publié ce jour), sont conformes à son objectif d'une inflation à 2 %. Tous les signaux passent au vert pour qu'elle puisse adopter une tonalité plus accommodante, si nécessaire - les taux de politique monétaire actuels sont bien supérieurs au taux d'intérêt d'équilibre.

Powell voudra probablement éviter de devenir trop influent sur le marché. Au lieu de cela, il s'en tiendra à sa volonté affichée d'être dépendant des données économiques. Et deux publications d'inflation ainsi que deux publications sur les chiffres de l'emploi sont encore attendues avant la prochaine réunion « live » qui se tiendra le 20 mars.

Plus tard dans l'année, la question se posera : jusqu'où et à quel rythme la Fed peut-elle baisser ses taux d'intérêt ? La dynamique de l'offre de main-d'œuvre évolue quand l'immigration devient un enjeu électoral ; la géopolitique impacte le prix des matières premières ; le potentiel de voir davantage de mesures de soutien en Chine est possible ; et des taux plus bas alimentent naturellement des conditions financières plus favorables, qui à leur tour favorisent à la fois la croissance économique et l'inflation. Mais pour l'instant, l'atterrissage en douceur de l'économie américaine est une réalité que la plupart avait écartée.

*en regardant l'indicateur de conjoncture de la Fed d'Atlanta - GDP Now