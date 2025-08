Wendel : succès d'une émission obligataire

(AOF) - Wendel a annoncé la réussite d’une émission obligataire de 500 millions d’euros à échéance août 2033 avec un coupon de 3,75%. Cette opération a été sursouscrite 5,2 fois a annoncé la société d’investissement. Le produit net de l’émission servira au financement de l’exercice de l’option de remboursement anticipé sur l’intégralité de la souche obligataire portant intérêt au taux de 2,50 % venant à échéance en février 2027, dont le montant nominal en circulation est de 500 millions d’euros. L’opération permettra à Wendel d’étendre la maturité de sa dette obligataire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Société d’investissement numéro un européen du private equity née en 1704 ;

- Gestion d’actifs d’un montant de 41 Mds€, dont 81,5 %en gestion pour compte de tiers ;

- Portefeuille géré en compte propre de 7,6 Mds€ provenant de :

- les services aux entreprises avec Bureau Veritas et Scalian, pour 52 %,

- l’éducation, la formation & la technologie –CPI, ACAMS, globeducate, IHS et Wendel Growth, véhicule d’investissement en sociétés non cotées- pour 32 %,

- l’industrie avec Stahl, Tarkett pour 16 % ;

- Double ambition de création de valeur et de retour récurrent aux actionnaires fondée sur 2 piliers : le métier historique de gestion pour compte propre avec des actifs contrôlés générant un taux de retour sur investissement de 15 %, puis la gestion d’actifs pour compte de tiers, en montée en puissance rapide ;

- Directoire présidé par Laurent Mignon, David Darmon en étant directeur général, et conseil de surveillance de 12 membres présidé par Nicolas von Hulst, la famille Wendel détenant 39,6% des actions et 52,6 % des droits de vote.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires dual entre investissements directs et plateforme de gestion :

- focus sur les participations majoritaires ou assurant le contrôle managérial,

- déploiement de la gestion d’actifs -31 Mds€ d’actifs et 165 M€ de bénéfice attendu en 2025- avec engagement de participation dans les prochaines années aux levées de fonds (3,3 Mds€ au 1 er trimestre) des récentes acquisitions :

- IK Partners : plateforme de classes d'actifs privés, dont lesinfrastructures, aux flux de trésorerie récurrents & générant des synergies avec la gestion pour compte-propre,

- Monroe Capital, contrôlé à 75 % et spécialisé dans la dette privée : gestion pour compte de tiers s’appuyant sur des partenaires « General partners »,

- renforcement de la culture d’innovation : action sur les leviers de création de valeur dans le numérique via Wendel Lab notamment, déploiements de SI RH & ERP Finance et de la cybersécurité ;

- Stratégie RSE intégrée dans le cycle d’investissement : exclusion de certains secteurs, focus sur le changement climatique, aide méthodologique dans la réduction des émissions de CO2 notamment… ;

- Poursuite de la rotation active du portefeuille en 2025 pour financer les acquisitions d’IK Partners et Monroe Capital qui ont porté à 17 % la part de la gestion d’actifs dans l’actif brut réévalué ;

- Situation financière solide : ratio LTV de 17,2 %, dette au coût moyen de 2,4 % & à maturité de 3,6 ans et disponibilités de 1,7 Md€ .

Défis

- Suivi de l'actif net réévalué par action (176,7 € à fin mars) à comparer au cours de Bourse ;

- Suivi des actifs non cotés (33 % de l’actif brut, vs 29 % pour les actifs cotés), plus sensibles aux ralentissements d’activité et aux variations de change ;

- Diminution de la forte sensibilité à Bureau Veritas, 1er contributeur aux profits et à l’ANR, dont la participation a été ramenée 26,5 %, d’où un effet positif sur le ratio LTV du groupe ;

- Anticipations 2025 : confiance dans « le développement de modèle dual qui continuera à créer plus de valeur et plus de retours récurrents aux actionnaires » ;

- Distribution plus généreuse (4,7 € au titre de 2024) et engagement de maintien du dividende :

(après 2,5% de l'ANR en 2024, objectif à moyen terme de 3,5 %).