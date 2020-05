Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RD Congo-Attaque de djihadistes présumés dans le nord-est, 17 morts Reuters • 27/05/2020 à 01:40









BENI, 27 mai (Reuters) - Des combattants djihadistes présumés ont tué au moins 17 personnes lors d'une attaque menée lundi à l'aube dans un village du nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), ont déclaré un dirigeant d'une organisation civile et un organisme de surveillance. Les autorités locales ont décliné une demande de commentaire. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées depuis octobre dernier par les combattants des Forces démocratiques alliées (ADF), faction islamiste ougandaise qui revendique des liens avec le groupe Etat islamique (EI), lorsque l'armée a débuté une opération pour les chasser de leurs camps frontaliers de l'Ouganda. (Erias Mwisi Kambale, Hereward Holland; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.