RCI Hospitality chute après l'inculpation de sa société et de ses dirigeants pour fraude fiscale
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 23:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions de RCI Hospitality RICK.O ont baissé de plus de 10 % à ~26 $ dans les échanges prolongés ** La société et cinq de ses dirigeants, dont le directeur général, ont été inculpés pour leur rôle présumé dans un système de fraude fiscale et de corruption

** Les dirigeants de RCI ont soudoyé un ancien auditeur du Département des impôts et des finances de New York pour éviter de payer plus de 8 millions de dollars de taxes sur les ventes entre 2010 et 2024

** À la dernière clôture, les actions étaient en baisse de 40,28 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

RCI HOSPIT HOLDI
28,7900 USD NASDAQ -16,11%
