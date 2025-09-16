RCI Hospitality chute après l'inculpation de sa société et de ses dirigeants pour fraude fiscale

16 septembre - ** Les actions de RCI Hospitality RICK.O ont baissé de plus de 10 % à ~26 $ dans les échanges prolongés ** La société et cinq de ses dirigeants, dont le directeur général, ont été inculpés pour leur rôle présumé dans un système de fraude fiscale et de corruption

** Les dirigeants de RCI ont soudoyé un ancien auditeur du Département des impôts et des finances de New York pour éviter de payer plus de 8 millions de dollars de taxes sur les ventes entre 2010 et 2024

** À la dernière clôture, les actions étaient en baisse de 40,28 % depuis le début de l'année