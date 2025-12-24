 Aller au contenu principal
RBC reste à "performance en ligne" sur bp après la cession de Castrol
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 11:48

RBC a renouvelé mercredi son opinion "performance en ligne avec le secteur" ainsi que son objectif de cours de 500 pence sur le titre bp, alors que la compagnie pétrolière britannique a annoncé ce matin la cession de 65% de sa filiale de lubrifiants pour moteurs Castrol au fonds d'investissement Stonepeak, dans le cadre d'une transaction évaluée à 10 milliards de dollars.

Dans une note de recherche, le courtier canadien rappelle que le groupe prévoit d'affecter l'intégralité du produit de l'opération, soit environ six milliards de dollars, à la réduction de sa dette, appelée à revenir dans un intervalle compris entre 14 et 18 milliards de dollars à horizon 2027.

RBC rappelle que bp, qui s'est donné comme objectif de céder pour 20 milliards d'actifs dans le cadre de son nouveau plan stratégique, a déjà réalisé 11 milliards de dollars sur ce montant, mais qu'il lui reste encore à se séparer de quelque 2,3 milliards de dollars d'actifs d'ici à la fin de l'année afin d'atteindre son objectif de quatre milliards pour 2025.

D'un côté, le professionnel estime que le processus de désendettement amorcé par l'entreprise constitue un élément allant dans la bonne direction, mais il explique regretter que bp ait vendu une telle machine à cash, dont les activités étaient rentables, stables et peu risquées.

Privé de Castrol, bp va bénéficier de moins de revenus réguliers à l'avenir, ajoute-t-il, ce qui pourrait réduire la qualité de ses résultats et fragiliser le dividende dans une optique de long terme.

RBC estime que la société aurait mieux fait de réduire ses rachats d'actions (qui étaient déjà financés par la dette) ou de céder certains projets pétroliers actuellement en cours de développement.

