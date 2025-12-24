RBC reste à "performance en ligne" sur bp après la cession de Castrol
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 11:48
Dans une note de recherche, le courtier canadien rappelle que le groupe prévoit d'affecter l'intégralité du produit de l'opération, soit environ six milliards de dollars, à la réduction de sa dette, appelée à revenir dans un intervalle compris entre 14 et 18 milliards de dollars à horizon 2027.
RBC rappelle que bp, qui s'est donné comme objectif de céder pour 20 milliards d'actifs dans le cadre de son nouveau plan stratégique, a déjà réalisé 11 milliards de dollars sur ce montant, mais qu'il lui reste encore à se séparer de quelque 2,3 milliards de dollars d'actifs d'ici à la fin de l'année afin d'atteindre son objectif de quatre milliards pour 2025.
D'un côté, le professionnel estime que le processus de désendettement amorcé par l'entreprise constitue un élément allant dans la bonne direction, mais il explique regretter que bp ait vendu une telle machine à cash, dont les activités étaient rentables, stables et peu risquées.
Privé de Castrol, bp va bénéficier de moins de revenus réguliers à l'avenir, ajoute-t-il, ce qui pourrait réduire la qualité de ses résultats et fragiliser le dividende dans une optique de long terme.
RBC estime que la société aurait mieux fait de réduire ses rachats d'actions (qui étaient déjà financés par la dette) ou de céder certains projets pétroliers actuellement en cours de développement.
Valeurs associées
|427,050 GBX
|LSE
|-0,11%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 24/12/2025 à 11:48:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
L'Union européenne a exigé mercredi des "clarifications" et condamné fermement les sanctions "injustifiées" imposées par l'administration Trump à l'ancien commissaire Thierry Breton et quatre autres personnalités européennes engagées pour une stricte régulation ... Lire la suite
-
Ce type d'hydrogène "natif", naturellement bas carbone, fait l'objet de nombreuses prospections à travers la France. Les projets relatifs à "l'hydrogène blanc" s'accélèrent. L'Etat a accordé un nouveau permis dans le Sud-Ouest, pour rechercher de l'hydrogène naturel, ... Lire la suite
-
Pour la première fois depuis 1964, le Salon de l'agriculture pourrait ne pas accueillir de vaches, véritables stars qui attirent les visiteurs mais aussi des revenus pour les éleveurs espérant remporter des prix ou vendre leurs meilleurs taureaux et génisses. L'ombre ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron et la classe politique française en général, à l'exception de certaines voix au RN, ont condamné mercredi la décision de l'administration Trump d'interdire de séjour l'ancien commissaire européen Thierry Breton et quatre personnalités européennes ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer