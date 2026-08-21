 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RBC relève son objectif sur IAG, qui surperforme à Londres
information fournie par Zonebourse 21/08/2026 à 09:44
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

RBC a annoncé vendredi avoir relevé son objectif de cours sur IAG, porté de 465 à 500 pence, estimant que l'action était sous-évaluée par rapport à ses performances et à son potentiel.

La banque canadienne, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre, explique que la maison mère de British Airways, Aer Lingus et Iberia, entre autres, devrait bénéficier d'une offre limitée et de prix soutenus.

RBC fait en effet valoir que les capacités sur les vols long-courriers restent restreintes pour ce qui concerne les marchés clés du transporteur aérien, qu'il s'agisse du Royaume-Uni ou des lignes transatlantiques, le manque de sièges disponibles sur le marché permettant à British Airways et Aer Lingus de maintenir des tarifs élevés pour leurs billets.

L'action jugée peu chère

Parallèlement, les efforts de restructuration conduits par le groupe commencent à porter leurs fruits, souligne l'établissement financier, bien que le marché ne prenne pas encore pleinement en compte l'excellence de ses marges.

RBC prévoit ainsi une croissance d'environ 18% par an du bénéfice par action (BPA) du groupe sur une durée de trois ans, portée par la hausse des ventes, l'amélioration des marges et des rachats d'actions.

La banque souligne enfin que le titre s'échange à environ 7,5 fois ses bénéfices futurs, ce qui est considéré comme une valorisation attractive.

A la Bourse de Londres, l'action IAG progressait de 0,7% à 421,5 pence vendredi matin, surperformant un indice FTSE 100 en hausse d'environ 0,1%.

Valeurs associées

INTL. CONS. AIR
423,850 GBX LSE +1,23%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,1072 -14,92%
HAFFNER ENERGY
0,616 +6,21%
CAC 40
8 469,63 +0,20%
Pétrole Brent
93,95 +0,76%
2CRSI
26,96 +4,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank