RBC relève son objectif sur IAG, qui surperforme à Londres

RBC a annoncé vendredi avoir relevé son objectif de cours sur IAG, porté de 465 à 500 pence, estimant que l'action était sous-évaluée par rapport à ses performances et à son potentiel.

La banque canadienne, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre, explique que la maison mère de British Airways, Aer Lingus et Iberia, entre autres, devrait bénéficier d'une offre limitée et de prix soutenus.

RBC fait en effet valoir que les capacités sur les vols long-courriers restent restreintes pour ce qui concerne les marchés clés du transporteur aérien, qu'il s'agisse du Royaume-Uni ou des lignes transatlantiques, le manque de sièges disponibles sur le marché permettant à British Airways et Aer Lingus de maintenir des tarifs élevés pour leurs billets.

L'action jugée peu chère

Parallèlement, les efforts de restructuration conduits par le groupe commencent à porter leurs fruits, souligne l'établissement financier, bien que le marché ne prenne pas encore pleinement en compte l'excellence de ses marges.

RBC prévoit ainsi une croissance d'environ 18% par an du bénéfice par action (BPA) du groupe sur une durée de trois ans, portée par la hausse des ventes, l'amélioration des marges et des rachats d'actions.

La banque souligne enfin que le titre s'échange à environ 7,5 fois ses bénéfices futurs, ce qui est considéré comme une valorisation attractive.

A la Bourse de Londres, l'action IAG progressait de 0,7% à 421,5 pence vendredi matin, surperformant un indice FTSE 100 en hausse d'environ 0,1%.