RBC relève son objectif de cours pour Tesla, invoquant un éventuel accord avec SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** L'action TSLA.O de Tesla recule de 1,4 % à 413,72 dollars avant l'ouverture du marché

** RBC Capital Markets relève son objectif de cours de 475 $ à 500 $, invoquant une éventuelle acquisition de SpaceX

** Dans une note distincte, la société de courtage lance la couverture de SpaceX SPCX.O avec une note de "surperformance" et un objectif de cours de 225 dollars

** L'action SpaceX recule de 1,2 % avant l'ouverture du marché

** La période de silence de SpaceX a pris fin aujourd’hui, ouvrant la voie aux transactions en vue de son inclusion dans l’indice Nasdaq-100

** « Selon nous, la principale justification d’une opération réside dans une collaboration opérationnelle portant notamment sur la fabrication de puces propriétaires, les « megapacks » destinés aux besoins énergétiques des centres de données, ainsi que des services collaboratifs de formation en IA et de gestion de flotte » – RBC Capital

** La société de courtage estime que la structure la plus probable serait une opération entièrement en actions, SpaceX acquérant Tesla avec une prime de 20 % à 30 % par rapport à son cours actuel, ce qui valoriserait Tesla à environ 500 dollars par action

** Ce nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse de 19,11 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action, à 419,77 dollars

** Sur 54 sociétés de courtage, 24 attribuent à Tesla la recommandation « acheter » ou mieux, 23 « conserver » et 7 « vendre » ou moins; l’objectif de cours médian est de 425 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, Tesla affichait une baisse de 6,65 % depuis le début de l’année