RBC relève son objectif de cours pour Johnson Controls après des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** RBC Capital Markets relève l'objectif de cours du fournisseur industriel américain Johnson Controls International JCI.N de 139 $ à 154 $ et maintient sa note à « en ligne avec le secteur »

** Ce nouvel objectif de cours représente une hausse de 7,6% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Mercredi, la société a relevé ses prévisions de bénéfices annuels dépassant les estimations de Wall Street

** RBC indique que Johnson Controls augmente rapidement sa capacité de refroidissement pour répondre à la forte demande des centres de données

** La société de courtage s'attend à ce que la société maintienne un taux de conversion de son carnet de commandes d'environ 70% dans les 12 mois, à mesure que les commandes des centres de données augmentent

** Barclays relève également son objectif de cours de 136 $ à 144 $

** 13 des 23 sociétés de courtage attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, 10 la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 150 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 19,5% depuis le début de l'année