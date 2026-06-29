RBC relève son objectif à 12 mois pour le S&P 500 à 8.150 points, portée par l'optimisme concernant les résultats

Wall Street, la rue où siège la Bourse de New York. (Crédits: Adobe Stock)
Lundi, RBC Capital Markets a relevé son objectif à 12 mois pour l'indice S&P 500 .SPX , le faisant passer de 7 900 à 8 150 points, en expliquant que la solidité des résultats et un contexte macroéconomique favorable allaient soutenir la poursuite de la hausse des actions américaines.
Ce nouvel objectif implique une hausse d'environ 10,8% par rapport au cours de clôture de vendredi, qui s'établissait à 7 353,95 points.
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
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