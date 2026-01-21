RBC relève le PT de Boeing en raison de prévisions optimistes concernant les livraisons de 787

21 janvier - ** RBC relève l'objectif de cours de Boeing

BA.N et maintient la note "surperformance"

** Nouveau PT à 265$ contre 250$, soit une hausse de 6,4% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique qu'elle n'attend pas de guide de livraison spécifique de la part de BA, mais qu'elle s'attend à ce que la société continue à adopter un ton prudent sur le rythme de croissance des livraisons de 737 MAX

** Elle a une vision plus optimiste du 787

** Elle estime que BA livrera 520 MAX en 2026, avec un taux de sortie de production de ~47/mois à la fin de l'année

** 24 des 29 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et cinq comme "conservée"; leur prévision médiane est de 263 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de séance, BA a progressé de 41,8 % au cours des 12 derniers mois