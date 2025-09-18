RBC relève le niveau de CSX à "surperformer" et augmente l'objectif de prix

18 septembre - ** Les actions de l'opérateur ferroviaire CSX CSX.O augmentent de près de 2 % à environ 33,4 $ dans les premiers échanges

** RBC rehausse le titre de CSX de "performance sectorielle" à "surperformance" et augmente l'objectif de prix de 37 $ à 39 $, soit une hausse de 19 % par rapport à la dernière clôture

** La vitesse des trains et la durée d'immobilisation des terminaux de CSX se sont toutes deux améliorées de manière significative depuis le premier trimestre - RBC

** L'action de la société est bien positionnée dans pratiquement tous les scénarios de consolidation de Union Pacific UNP.N et de Norfolk Southern NSC.N

** Sept des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "fortement achetée", 12 comme "achetée" et neuf comme "conservée"; leur estimation médiane est de 39 $ - selon les données compilées par LSEG

** En incluant les gains de la séance, les actions sont en hausse d'environ 3,5 % depuis le début de l'année