RBC relève la cote de Jack Henry à "surperformance" en raison du remaniement de la plateforme Fiserv

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** RBC Capital Markets fait passer le fournisseur de technologie bancaire Jack Henry & Associates

JKHY.O de "performance sectorielle" à "surperformance"

** La société de courtage estime que JKHY est en mesure de gagner plus d'affaires auprès de ses rivaux car Fiserv FISV.O consolide ses plates-formes de base

** Fiserv est en train de consolider ses 16 plateformes de base à cinq, affectant ~1.400 clients, selon la maison de courtage, alors que la société fait face à une concurrence féroce

** JKHY a augmenté ses dépenses en R&D à environ 14-15% de son chiffre d'affaires entre l'année fiscale 22 et l'année fiscale 25, contre environ 13% entre l'année fiscale 17 et l'année fiscale 21, ce qui l'a aidé à consolider sa position de leader technologique et à enregistrer des ventes record au cours de cinq des huit derniers trimestres, selon la société de courtage

** Le courtier augmente le PT à 210 $ à partir de 185 $, ce qui représente une hausse de 11,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** 7 courtiers sur 17 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 10 à "conserver"; le PT médian est de 187 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, JKHY a progressé de 7% depuis le début de l'année