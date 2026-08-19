RBC rehausse sa cible sur Pandora, mais juge le titre richement valorisé

RBC a relevé mercredi son objectif de cours sur Pandora, porté de 875 à 900 couronnes danoises alors que le joaillier danois a récemment réussi à dépasser les attentes du marché en dépit d'un contexte de consommation peu porteur et des nombreuses transformations menées en interne.

Le courtier canadien, qui maintient son opinion "performance en ligne" sur le titre, estime qu'à long terme, le potentiel du titre reste solide.

De son point de vue, le bénéfice par action (BPA) à horizon 2028 pourrait réserver quelques bonnes surprises à la faveur de la meilleure capacité du groupe de bijouterie à restaurer les marges une fois la transition vers l'approvisionnement platine achevée, avec un potentiel accru de rachat d'actions.

Un titre richement valorisé

En revanche, le titre est actuellement très chèrement valorisé à court terme, poursuit-il, que ce soit au niveau absolu avec un ratio cours/bénéfice (PER) de 15x à 12 mois, au-dessus de sa moyenne historique sur 10 ans, ou en termes relatifs puisque le titre s'échange sur la base d'une prime de 3% par rapport à l'indice MSCI Europe, alors qu'il affiche traditionnellement une décote moyenne de 15%.

Jugeant que le titre se trouve désormais en zone "surachetée", RBC considère que le potentiel de hausse supplémentaire apparaît limité à ces niveaux de prix, ce qui le conduit à conseiller aux investisseurs de ne pas se précipiter et d'attendre plutôt un repli du cours, ainsi que la présentation stratégique prévue au mois de novembre, afin d'obtenir davantage de visibilité avant de se positionner.

A la Bourse de Copenhague, l'action Pandora cédait 0,5% mercredi en fin de matinée, à comparer avec un repli de 0,6% pour l'indice de référence OMXC 25.