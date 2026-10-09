RBC prévoit une amélioration progressive des valeurs du secteur des matériaux de construction en Europe et aux États-Unis au troisième trimestre

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9 octobre - ** RBC prévoit une amélioration progressive d'un trimestre à l'autre pour la plupart des produits du secteur des matériaux en Europe au troisième trimestre, mais souligne que les incertitudes géopolitiques aux États-Unis continueront d'alimenter l'inflation des coûts et la volatilité

** RBC s'attend à des volumes en baisse en Europe en raison des vagues de chaleur et de la hausse des taux hypothécaires, tandis que la faiblesse du marché immobilier résidentiel américain et l'absence d'une saison des tempêtes significative entraînent un cycle de déstockage pour les entreprises de couverture

** Le courtier privilégie la société allemande Heidelberg

HEIG.DE — qu’il relève à la recommandation “surperformer” —, soulignant que l’entreprise a bien mieux surmonté un trimestre difficile marqué par des conditions météorologiques inhabituelles que ses concurrents

** RBC abaisse la note des entreprises de construction américaines et françaises Knife River KNF.N et Saint-Gobain

SGOB.PA , les faisant passer de “surperformance” à “performance sectorielle”, en raison de fortes pressions sur les coûts, telles que la hausse des prix du diesel et du gaz naturel