RBC dégrade Burberry face au ralentissement du luxe

RBC a dégradé mardi son opinion sur le titre Burberry, ramenée de "surperformance" à "performance en ligne avec le secteur", en raison du ralentissement de la croissance économique et de la demande pour le secteur du luxe. Son objectif de cours passe de 1 400 à 1 200 pence.

Dans une note diffusée dans la matinée, le broker canadien reconnaît que la maison de luxe britannique parvient à générer de solides performances au vu de la complexité de l'environnement actuel au moyen d'un meilleur positionnement prix, d'une stratégie plus claire et lisible et d'une amélioration de la présentation de ses produits clés dans les magasins (écharpes, tee-shirts, imperméables, pulls en cachemire).

Il relève cependant que cette approche repose grandement sur l'indicateur des volumes de ventes, un élément défavorable au vu de la morosité actuelle du secteur.

Le courtier déclare ainsi s'attendre à une progression limitée de la marge bénéficiaire du groupe lors de la publication de ses résultats semestriels, prévue le 12 novembre prochain, du fait entre autres de l'accroissement de ses budgets publicitaires et marketing, avant l'apparition d'un effet de base plus difficile sur la seconde partie de l'exercice.

Suite à ces commentaires, l'action Burberry grappillait 0,3% à 1 028,5 pence mardi matin à la Bourse de Londres, une progression légèrement supérieure à celle de l'indice FTSE 100 ( 0,1%).

Le titre perd 19% depuis le début de l'année.